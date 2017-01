Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het is de eerste week van het nieuwe jaar, dat betekent nieuwe regels en veranderingen. Vanaf januari 2017 krijgen ondernemers onder meer te maken met meer maatregelen tegen schijnconstructies en een nieuw systeem van loonkostenvoordelen.

Veel bedrijven trappen 2017 af met een nieuwjaarsborrel. Zo vindt op donderdagmiddag de nieuwjaarsreceptie van ondernemersvereniging ANVR plaats in Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. Hapjes, drankjes, een comedian en een speech van directeur Frank Oostdam.

Op donderdag start ook de handelsmissie van minster Henk Kamp en prins Constantijn, naar de westkust van de Verenigde Staten. De reis duurt tot 10 januari en begint met de opening van het Holland Startup Pavilion tijdens CES in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld. Nederlandse bedrijven moeten door deze handelsmissie beter op de kaart worden gezet. Ruim honderd Nederlandse bedrijven reizen mee.

Hoe ontwikkelden de cao-lonen zich in 2016? En hoe verhoudt die ontwikkeling zich tot de stijging van de consumentenprijzen? Op donderdag publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over zowel de lonen als de consumentenprijzen.

​Op vrijdag publiceren we een portret van de startup WizeNoze. De zoekmachine voor kinderen en jongeren is genomineerd voor de NU.nl Startup Award. Eerder hadden we al aandacht voor de andere finalisten We4Sea en Inkless.

Komend weekend staat in het teken van reizen tijdens de Amsterdamse vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen in de Beurs van Berlage. Van Tanzania tot Pakistan en Chili: bedrijven in de branche presenteren hun mooiste reizen voor 2017.

Op zondag wordt de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, aan de tand gevoeld in De Balie in Amsterdam tijdens Operatie Interview. Van Loon is een van de meest invloedrijke vrouwen van Nederland en werd de eerste topvrouw in een van oudsher door mannen gedomineerd bedrijf.

En voor als je het gemist had: bekijk dan nog even de top tien crowdfundingprojecten van 2016. Een overzicht van de tien campagnes die in het afgelopen jaar de grootste impact hadden.

Ook zetten we de leukste en meest opvallende ondernemersverhalen voor je op een rij in twintig quotes. De detailhandel beleefde een zwaar jaar, maar veel andere ondernemers konden in 2016 profiteren van de groei van de Nederlandse economie.

Of lees onder het genot van een oliebol eens rustig na wat oliebollenbakkers hebben gemerkt van de oliebollentest van het AD.