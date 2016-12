Top tien crowdfundingprojecten van 2016

Adviesbureau Douw & Koren, betrokken geweest bij zo’n 350 succesvolle campagnes, zet de tien campagnes met de meeste impact op een rij.

Deelplatform Peerby haalt 2 miljoen op

Ruim 4.000 crowdfunders gaven in een week tijd Peerby een bedrag van 2 miljoen euro, een half miljoen meer dan verwacht. Met het geld wil het platform de uitbreiding naar de Verenigde Staten financieren. Onder andere Los Angeles, New York, Chicago en San Francisco.

165.000 voor restaurant door vluchtelingen

Restaurateur Gijs Werschkull kwam op het idee om het horecatalent van vluchtelingen in te zetten om integratie en arbeidsparticipatie te bevorderen. Hij richtte Syr op en wist 165.000 euro op te halen om het restaurant te realiseren. Deze zomer ging de locatie in Utrecht al open.

1 miljoen voor de zonnelamp van WakaWaka

WakaWaka wist 1 miljoen op te halen met opnieuw een crowdfundingcampagne. De crowdfundingveteranen van WakaWaka, het was de tiende campagne voor het bedrijf, gaven in een interview enkele tips voor het doen van een succesvolle crowdfunding.

Opleiding van twee balletdansers van de Junior Company

Om de tweejarige opleiding van de talentvolle balletdansers Melissa Chapski en Giovanni Princic te financieren werd een crowdfunding gestart. Via Voordekunst werd een bedrag van 20.000 euro opgehaald bij balletliefhebbers.

Bijna 180.000 euro voor onschadelijk maken van landmijnen

Massoud Hassani, geboren in Kabul en nu werkend vanuit Eindhoven, ontwierp een op afstand bestuurbare drone om landmijnen onschadelijk te maken. Ruim 4.000 crowdfunders droegen in totaal bijna 180.000 euro om de drones te testen.

1,5 miljoen voor de financiering van een drukpers

Ondernemer Vincent Tol schakelde de hulp in van crowdfunders om een nieuwe innovatieve achtkleuren drukpers voor Adriaan Dekker BV te financieren. In een tijdsbestek van drie dagen haalde hij een bedrag van 1,5 miljoen op.

Violiste neemt publiek mee met opname CD

Nog een project in de kunstsector. Violiste Liza Ferschtman betrok het publiek bij de opname van haar nieuwe CD, een nieuwe interpretatie van Mendelssohn. Ze wist een bedrag van 13.639 euro op te halen. In ruil voor de investeringen nam Ferschtman investeerders mee bij repetities of kregen ze de eerste bladmuziek.

Melktap met verse melk voor iedereen

Een klein project, maar wel origineel. Boerin Wendy de Koning wilde een melktap installeren bij haar boerderij (120 melkkoeien) om de melk van haar koeien te kunnen delen met de buurt. Binnen twee weken werd een bedrag van 8.000 euro opgehaald bij ruim honderd crowdfunders.

Twee Michelinsterren voor crowdfunding chefkok

Met het publiek wist chefkok Jan Sobecki een unieke prestatie neer te zetten. Hij bracht een bedrag samen van 180.000 euro voor zijn resturant TRIBECA, een restaurant in het culinaire top-segment met gemoedelijke sfeer en eerlijke prijzen. Drie maanden na de opening werd het restaurant bekroond met twee Michelinsterren. Investeerders kwamen onder andere af op een culinaire workshop door Sobecki zelf.

Publiek financiert waterkrachtcentrale

Een project met een groen tintje. Nederland is niet groot in het opwekken van stroom uit waterkracht, maar een vader en zoon in het Brabantse Dommelgebied zagen een buitenkansje. Onder de noemer Dommelstroom wisten ze een bedrag van 750.000 euro bij elkaar te halen om een kleine waterkrachtcentrale te realiseren die net zoveel stroom oplevert als 170 huishoudens jaarlijks verbruiken.