Decembermaand zorgt voor 50 procent hogere omzet speciaalzaken

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

In 2015 werd in december door speciaalzaken in totaal 210 miljoen euro meer verdiend vergeleken met de gemiddelde maandomzet in de rest van het jaar. In het gehele jaar noteerde deze branche een omzet van 5 miljard euro.

De omzet van slijters verdubbelde maar liefst in december. De omzet van de tabaksspeciaalzaken was vorig jaar december 59 procent hoger. Naast rookartikelen verkopen veel tabakszaken in december veel loten en vuurwerk.

Slagers en poeliers zetten 54 procent meer om dan gemiddeld. Bij viswinkels en groentewinkels groeide de omzet in december ook, maar minder hard dan bij de eerder genoemde branches. Bij de viswinkels was de omzet 19 procent hoger dan gemiddeld en bij de groentewinkels 9 procent.

Ook groenteboeren worden gerekend tot speciaalzaken. In deze branche wordt de hoogste omzet geboekt in mei en juni.