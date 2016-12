Directeur kunstgrasbedrijf: 'Ik was volledig verrast door de commotie'

Deze week spreken we Theo Ceelen, mededirecteur van Ceelen Sport Constructies (C.S.C.), Nederlands marktleider op het gebied van kunstgrasvelden voor sporttoepassing.

De rubberkorrels op kunstgrasvelden zijn kankerverwekkend, berichtte onderzoeksprogramma Zembla begin oktober. Deze week bleek uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat er geen reden tot zorgen is. Theo Ceelen heeft door de commotie "twee onvoorstelbaar hectische maanden" achter de rug.

Kwam de negatieve berichtgeving als een verrassing voor u?

"We hebben in het verleden vaker discussie gehad over eventuele gezondheidsrisico's. Die hebben we altijd goed en zakelijk afgehandeld. We weten dat er bepaalde stoffen in SBR-rubber zitten, maar in een concentratie waarbij er geen aanwijsbare gezondheids- en milieurisico's aanwezig zijn. Juist daarom houden we dat scherp in de gaten. Het RIVM is de partij die die normen getoetst en gecontroleerd heeft. We leveren een gezond product.

Ik was volledig verrast door de rol die de emotie van de gebruiker ineens ging spelen. We vinden de berichtgeving van Zembla zeer suggestief, maar kunnen ons goed voorstellen dat gebruikers op basis daarvan deze emoties hebben."

Hoeveel kunstgrasvelden met rubberkorrels heeft uw bedrijf gelegd?

"Ongeveer 90 procent van onze kunstgrasvelden wordt met SBR-rubber ingevuld. Deze zomer legden wij ons duizendste kunstgrasveld aan, waarvan er zeker 650 velden voetbalvelden waren."

Welke invloed had de berichtgeving op uw bedrijf?

"We zijn een bedrijf met een omzet van rond de 30 miljoen euro en een vast werknemersbestand van dertig man. Op het moment dat in het nieuws kwam dat de rubberkorrels eventueel schadelijk voor de gezondheid waren, hadden wij negen velden onder constructie. Voor al deze velden was het plan om ze met SBR-rubber in te vullen. We hebben in overleg met de afnemers besloten om de velden te vullen met kurk in plaats van rubber."

Er was dus al een alternatief.

"Nee, dit alternatief stond eigenlijk pas voor de zomer gepland. Het moest onder andere nog worden goedgekeurd door de KNVB. Naar aanleiding van de berichtgeving hebben we een regeling met de KNVB getroffen en het kurkalternatief versneld doorgevoerd. We moesten daardoor acuut grote partijen kurk inkopen. Kurkleveranciers hadden hun voorraden voor de komende tijd al vastgelegd, dus was het enorm veel zoekwerk om de juiste materialen bij elkaar te krijgen. Daarnaast is kurk ook een fors duurder product dan rubber. Dus moesten offertes worden herzien."

Kreeg u veel vragen van ongeruste klanten over de bestaande velden?

"Dat was een ander probleem dat veel aandacht heeft gevraagd. C.S.C. heeft veel aanvragen gekregen om het rubber van de velden te verwijderen en te vullen met kurk. We hebben machines ontwikkeld waarmee we het rubber kunnen verwijderen. Maar wat moet je vervolgens met het rubber? Storten kost kapitalen, en we willen het wel een duurzame bestemming geven. We zijn nog steeds op zoek naar een alternatief."

Kwam de berichtgeving dat het RIVM geen gezondheidsrisico's ziet deze week als een opluchting?

"Ik kan wel heel stoer zeggen: 'Dit wisten we al.' Maar het was toch fijn om te horen. Natuurlijk wisten we dat wij ons aan de normen hebben gehouden, maar het is goed om te horen dat dit ook voor de hele branche geldt. We zijn gerustgesteld.

Het zal voorlopig wel moeilijk blijven in de branche. Het RIVM adviseert in het rapport de normen aan te scherpen. Ook in de politiek werd deze week nog gepleit voor scherpere normstelling. Ik had veel liever gezien dat de minister of het RIVM had gezegd: 'Dit zijn de nieuwe normen en vanaf heden zijn die van kracht.' Dat had het vertrouwen sneller hersteld."

Het blijft dus gevolgen hebben.

"Ik verwacht het komende jaar niet veel van de markt voor SBR-rubber. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over nieuwe normen. De rubberkorrels blijven het beste materiaal. Het gaat het langste mee en heeft de beste eigenschappen. Maar het moet ook goed zijn in termen van gezondheid. Ik verwacht in die zin wel wat rust na de recente berichten."

Rust waar u hard aan toe bent?

"Toen de commotie in het nieuws kwam, heb ik samen met mijn broer, die ook directeur van het bedrijf is, besloten dat hij zich volledig op de organisatie zou blijven richten. Ik ging me met dit onderwerp bezighouden. Het was verschrikkelijk veel werk. Ik draaide meer dan zestig uur per week. En buiten het werk had ik ook nog de stress. Hoe ga je hier mee om? Hoe gaat de markt zich ontwikkelen? Blijft er nog wel een markt? Laat ik het zo zeggen: ik ben blij dat de kerstdagen eraan komen."