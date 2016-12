Mkb'er heeft moeite met verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden

Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland. Voor het onderzoek werden twaalfhonderd ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) ondervraagd.

Een op de tien respondenten doet zaken in ontwikkelingslanden. Een aanzienlijk deel daarvan doet dit via een agent of groothandel. De meest genoemde reden om in ontwikkelingslanden actief te zijn is 'uitbreiding van activiteiten'. Daarnaast vindt 41 procent van de respondenten winstkansen belangrijk.

Maatschappelijk verantwoord

De ondernemers zeggen maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame productie in ontwikkelingslanden belangrijk te vinden, maar vinden dit moeilijk concreet te maken. Van de mkb'ers stelt 48 procent nooit eisen aan arbeidsomstandigheden en treft 63 procent geen milieubesparende maatregelen.

Ook stelt 31 procent geen eisen aan zakenrelaties op het gebied van verantwoord ondernemen en is 60 procent van de respondenten niet aangesloten bij een keteninitiatief of keurmerk.

"Het is positief dat veel Nederlandse ondernemers ontwikkelingslanden associëren met winstkansen en duurzaam zakendoen, maar we moeten kritisch blijven op het MVO-gehalte van hun bedrijvigheid", zegt Marjolein van Gendt, onderzoekscoördinator van MVO Nederland.

Van de respondenten kan 46 procent kan geen maatschappelijk thema noemen in het land waar ze zakendoen.

Vorig jaar concludeerde MVO na een soortgelijk onderzoek dat een kwart van de internationale ondernemers zichzelf ‘heel duurzaam’ vindt, maar geen besef heeft van wat die maatschappelijke problemen in het betreffende land inhouden.