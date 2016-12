Profiel Inkless: 'We zijn een echt R&D-bedrijf'

Enkele jaren heeft Inkless rustig gewerkt aan het ontwikkelen van een technologie om zonder inkt te kunnen 'printen' op papier. Nu is het moment om naar buiten te treden en het product naar de markt te brengen.

Het bedrijf komt voort vanuit een afstudeerproject van Venkatesh Chandraseka. Hij heeft de onderneming samen met Arnaud van der Veen opgericht.

Van der Veen legt uit dat Inkless een echt R&D-bedrijf is waar iedereen met onderzoek bezig is. Hij is erbij gekomen om onder andere het commerciële gedeelte te doen. "Mijn zaak is eigenlijk de techniek te ontlasten met alles wat niet met techniek te maken heeft."

Het gaat om een veelbelovende technologie. In plaats van met inkt te werken, brandt Inkless de tekst in papier. Cartridges zijn zo niet meer nodig en het printen van zwart-wit-tekst zou voordeliger en milieuvriendelijker worden.

Perfectioneren

Er moest jaren gewerkt worden aan het perfectioneren van het product. Tijdens hun studie waren de oprichters al bezig met de ontwikkeling.

Zwaar, maar wel goed, concludeert Van der Veen. "Want daardoor hadden we aan het einde van de studententijd wel een prototype. Dat gaf ons de mogelijkheden om ook funding binnen te halen na de studententijd."

"We hebben tot nu toe altijd onder de radar gewerkt om in alle rust het product te kunnen patenteren. Nu is het zaak om naar buiten te treden. We willen gezamenlijk op zoek naar partnerschappen met grote printbedrijven."

De jonge ondernemer vergelijkt de technologie van Inkless met het gebruiken van een vergrootglas om een papiertje in de brand te steken, "maar wij gebruiken lasers en lenstechnieken". "Als je dat maar fijn genoeg perfectioneert, heb je het onder controle."

De NU.nl Startup Award is onderdeel van Big Improvement Day (BID) op dinsdag 17 januari, waar NUzakelijk mediapartner van is.

