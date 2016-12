Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Maandag is het Tweede Kerstdag. Voor veel ondernemers betekent dat nog een dagje vrij. Dat geldt ook voor een groot deel van de winkeliers, hoewel op deze feestdag wel aanzienlijk meer winkels hun deuren openen dan op Eerste Kerstdag. Ondernemers in de horeca zullen op beide feestdagen waarschijnlijk gewoon aan de bak moeten. In deze sector worden feestdagen bovendien beschouwd als gewone werkdagen, wat betekent dat werknemers in de horeca geen extra betaalde vrije dag krijgen.

Op donderdag gaat de verkoop van vuurwerk van start. De vuurwerkbranche verwacht een stijging van de omzet bij de verkoop van sier- en knalvuurwerk, zo liet voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) afgelopen week weten in De Telegraaf. Bij de vorige jaarwisseling werd er 65 miljoen euro besteed aan vuurwerk, dit jaar zal dat dankzij de gunstige economische vooruitzichten overtroffen worden. Her record van 74 miljoen euro uit 2008 zal echter niet gehaald worden, verwacht hij.

Vrijdag publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over de producentenprijzen in november en het producentenvertrouwen in december. Vorige maand was het vertrouwen van producenten in de industrie iets afgenomen. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren het meest positief, terwijl het vertrouwen van producenten in de papier- en grafische industrie juist het meest afnam.

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd van vooruitblikken en terugblikken. Daarom publiceert NU.nl op vrijdag het handige overzicht: Dit verandert er voor ondernemers vanaf 1 januari 2017. Daarin kun je onder meer lezen wat er verandert in de Arbowet en dat speed pedelecs, de e-bikes die snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen halen, voortaan als bromfiets gezien worden. Ook zijn ondernemers vanaf het begin van het jaar verplicht elektronisch te factureren aan de overheid.

En op zaterdag, Oudjaarsdag, blijven we nog even bij het thema lijstjes. Dat kun je op NU.nl een overzicht lezen van de mooiste ondernemersquotes van het jaar 2016. Onze favoriet is toch wel: "Om het in boerentermen te zeggen: het is dikke stront", zoals een melkveehouder uit de Alblasserwaard eind september tegen ons zei.

Zondag is het Nieuwjaarsdag. Begin als ondernemer fris aan 2017 door mee te doen aan een van de Nieuwjaarsduiken. In Scheveningen wagen zo'n tienduizend deelnemers de duik, verspreid over de rest van Nederland zijn dat er nog eens ruim veertigduizend. De eerste Nieuwjaarsduik vond plaats op 1 januari 1960 in Zandvoort. In Scheveningen werd in 1965 voor het eerst gedoken.

NU.nl zette samen met ondernemerscoaches Cor van Drieberge en Veronique Prins een aantal tips op een rijtje om met een vliegende start het nieuwe jaar in te gaan. Een daarvan is: zet je doelen op een rijtje.