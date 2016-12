Op deze manier worden jouw werknemers ondernemers

In Nederland zijn naar verhouding veel werknemers die zich als ondernemer gedragen en initiatief nemen. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw personeel ook een 'verborgen ondernemer' wordt?

Bij mediavolger Meltwater beroept men zich erop de eigen werknemers als intrapreneurs te zien. Judith van der Westen, managing director bij Meltwater, legt uit hoe intrapreneurship gestimuleerd wordt.

Stimuleer medewerkers hun netwerk uit te breiden

"Ik denk dat het interessant is om meer kennis te vergaren en die kennis mee te nemen in je ontwikkelingsproces", aldus Van der Westen. Daarvoor moeten werknemers in contact komen met kennispartners zoals potentiële kopers of mensen die veel verstand hebben van technologische ontwikkelingen. "Heb je die kennis nog niet, dan is het zonde om die kennispartners niet te gaan benutten."

Maak als werkgever ruimte voor initiatieven

"Stimuleer dat mensen er daadwerkelijk fysiek op uit gaan, maar ook in tijd." Van het hebben van een grote to-dolijst die aan het einde van het jaar af moet, naar vertrouwen hebben in de werknemers en ruimte bieden voor eigen initiatieven. "Ik denk vooral dat het moet zijn wat bij een organisatie past in samenspraak met het management. Wat de visie is van het management en waar de interesse ligt als werknemer zijnde."

Bied opleidingen aan

"Het gaat dan misschien niet zozeer om het type opleiding dat je aanbiedt, maar dat het aansluit bij het interessegebied. In een bepaalde positie is het bijvoorbeeld belangrijk dat je managementvaardigheden ontwikkelt en is het belangrijk dat je daarin training krijgt. En wanneer je bezig bent bij de ontwikkeling van een nieuw product is het interessant om bij te blijven bij ontwikkelingen."

Stel de intrapreneur centraal

"Maak dit bijvoorbeeld in evaluatiegesprekken of voortgangsgesprekken een standaard onderwerp om zo bewustzijn te creëren." Anderzijds kunnen prestaties van werknemers die, door zichzelf op te stellen als ondernemer, prestaties hebben bereikt, ook onder de aandacht te brengen. Binnen Meltwater wordt bijvoorbeeld het intranet gebruikt om succesvolle projecten onder de aandacht te brengen. "Het delen van succesverhalen zorgt ook binnen een organisatie dat het leeft en aanstekelijk wordt."

Raak getriggerd

"Wat je vaak om je heen ziet is dat wanneer je continue in je eigen setting met je eigen team bezig bent om vooruitgang te boeken, het heel verfrissend kan zijn als je ook getriggerd wordt door externe impulsen. Dat kan zijn door beurzen of congressen die je bijwoont of het praten met mensen in een andere setting die misschien in een andere discipline zitten dan jij, maar je wel kunnen inspireren."