Nikkie Plessen: 'Ik weet precies wat ik wil'

Wie: Nikkie Plessen

Bedrijf: NP Fashion

Werknemers: 145

Plessen krijgt "waanzinnige" reacties op het nieuws dat Moss het gezicht wordt van de najaarscampagne van haar modelabel. "Iedereen ziet ook wel de match tussen NIKKIE en Kate Moss. Een beter persoon is er volgens mij niet."

Het kostte Plessen ongeveer een halfjaar onderhandelen voor de 42-jarige Moss 'ja' zei. "Ik had haar van tevoren toevallig een paar keer ontmoet in Frankrijk, maar het was nou niet dat we bij elkaar over de vloer kwamen. Gelukkig bleken we een persoonlijke klik te hebben. Dit is wel de kers op de taart van het afgelopen jaar."

Rondje rennen

De 31-jarige Plessen begint haar werkdag met een rondje rennen door het park. "Sporten hoort bij mij ook bij werken. Ik moet eerst even m'n hoofd leegmaken. Net als veel andere Nederlanders vind ik rennen niet echt leuk, maar ik doe het toch."

"Om 6.30 uur sta ik op en ben ik meteen weg. Tegen 7.15 uur ben ik weer terug, waarna ik onder de douche ga. Vervolgens maak ik ontbijt klaar voor mezelf en m'n twee kinderen. Mijn vriend brengt rond 8.30 uur de kinderen weg en dan ga ik naar kantoor. Da's lekker dichtbij; ik heb letterlijk een reistijd van twee minuten."

Op maandagen begint Plessen haar dag met een rondgang langs alle afdelingen. "Er is een hoop te bespreken, want we maken per jaar zes collecties voor vrouwen, zes voor kinderen en twee sportcollecties. Op dit moment zijn we ook druk met de lancering van online videoplatform YoursToday.com, waarvoor we samenwerken met onder anderen Fiona Hering, Annemarie Keizer en Gaby Blaaser."

Tegen de middag is Plessen klaar met haar rondje en begint ze met het beantwoorden van e-mails. "De focus ligt elke week ergens anders. Vorige week was ik vooral bezig met de modeshow waarbij de nieuwe collectie werd gepresenteerd en deze week staat in het teken van vergaderingen met internationale modebladen zoals Vogue, en het plannen van onze trip naar Azië. Daar gaan we enkele winkels openen."

Tussen 18.15 en 18.30 uur probeert Plessen thuis te zijn. "Dan kan ik nog even met m'n kindjes spelen. Als ze in bed liggen, beantwoord ik meestal nog wel wat e-mails."

"In het weekend ben ik ook regelmatig op pad voor m'n bedrijf. Mijn vriend Ruben en ik zijn beiden CEO en managing partners en als ondernemers altijd aan het werk. Het houdt nooit op. Maar dat vinden we niet erg, omdat we het zo leuk vinden. Het gaat eigenlijk automatisch en voelt niet als werk."

Knopen doorhakken

Plessen begon haar bedrijf in 2011 in haar eentje en heeft inmiddels zo'n 145 medewerkers. Ze ziet zichzelf als een zelfverzekerde baas. "Ik weet precies wat ik wil en kan goed knopen doorhakken; ik ben niet iemand die eindeloos twijfelt."

Met haar personeel heeft ze een goede band. "Ik zou nooit schreeuwen tegen de mensen die bij me werken, want fouten maken hoort erbij. Verder ontstaan er ook wel vriendschappen, aangezien we zo nauw samenwerken en af en toe samen in hotels in het buitenland verblijven. Je maakt wel echt wat mee samen."

De komende jaren hoopt Plessen de relatie te verdiepen met landen waar haar kleding al in de winkels ligt, zoals Duitsland en verschillende landen in Azië. Daarvoor stapt ze regelmatig het vliegtuig in. "Ik ben veel in Duitsland te vinden; deze week ga ik bijvoorbeeld twee keer op en neer. Bij de meeste tripjes binnen Europa neem ik 's morgens het vliegtuig en ga ik 's avonds weer terug. Gemiddeld twee keer per jaar maak ik een langere reis naar Azië om langs te gaan bij alle department stores."

Hoewel Plessen al jaren aan de weg timmert als ondernemer, verwierf ze nationale bekendheid als actrice met rollen in onder meer Onderweg naar Morgen, Goede Tijden, Slechte Tijden en Kees & Co. Af en toe komt haar ervaring als actrice nog van pas. "Als ik in het buitenland bij een grote nieuwe klant aan tafel zit, ben ik nog wel eens zenuwachtig. Dan helpt het als je weet hoe je jezelf moet verkopen en hoe je je zenuwen in bedwang moet houden."