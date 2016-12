Het jaar 2016 in twintig ondernemersquotes

Met 2017 voor de deur verzamelde NU.nl de twintig mooiste quotes van het afgelopen jaar over en door ondernemers, voor wat extra inspiratie:

"Meer concurrentie maakt het spannender".

Paul Jenner, mede-eigenaar van de Amsterdamse koffiezaak Lot Sixty One.

"Er is geen handboek voor zakendoen in Ghana of in Afrika."

Ferdinand ten Kate, medeoprichter van bamboefietsenbedrijf Ferander.

"Om het in boerentermen te zeggen: het is dikke stront."

Melkveehouder Kees Romijn uit de Alblasserwaard over de subsidie van Brussel voor het verkleinen van de melkplas.

"Dit valt wel in de categorie grandioze werken."

Erik Kroes, projectdirecteur bij Mammoet, over het plaatsen van de sarcofaag om de reactor van Tsjernobyl.

"Heel veel partijen hebben hun beste beentje voor gezet, maar aan het einde van de dag heeft iedereen zijn eigen belangen. De puzzel paste gewoon niet."

Financiële topman Jaco Scheffers van Coolinvestments over het mislukken van de doorstart van V&D.

"We pakken de export zorgvuldig aan, land voor land."

Directeur Bart Bakker van krokettenfabrikant Royaan.

"Onze bedoeling is om de pepernoot in heel Europa groot te maken. Peppernuts everywhere."

Directeur-eigenaar Oscar de Lange van Van Delft Biscuits, de grootste kruidnotenproducent ter wereld.

"De klant is de goedkoopste bron van financiering. Geld aannemen van vrienden en familie is de duurste vorm."

Groeigoeroe Verne Harnish tijdens een congres in Amsterdam

"Op de wal worden soms dingen besloten die niet aansluiten bij wat we zien op zee. Er zijn te veel regels en sommige zijn onlogisch."

Visondernemer Johan Baaij over de ruimere visquota.

"We willen graag dat innovatie op het erf terechtkomt."

Tineke de Vries, regiobestuurder bij ondernemersorganisatie LTO Noord en voorzitter van het recent gelanceerde initiatief Potato Valley.

"Op het moment dat je mensen laat proeven, krijg je het effect van mond-tot-mondreclame. Dat is veel sterker dan ingekochte reclame."

Jaap Korteweg, oprichter en directeur van De Vegetarische Slager.

"Je moet iets bieden voor elk pluimage: een chiq vijfgangendiner of alleen een kop koffie, het moet allemaal kunnen."

Eigenaar Carsten Klint van hotel-restaurant Central Park in Voorburg.

"Ik ben nu van plan om haar wederom te laten stralen in de skyline van Rotterdam zoals ze straalt in de harten van de Rotterdammers."

Horecaondernemer Willem Tieleman over de overname van de Euromast.

"We zijn een sociaal bedrijf, maar nog steeds een bedrijf."

Miquel Ballester, medeoprichter van Fairphone.

"Snelgroeiende bedrijven hebben een specifiek DNA."

Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Rotterdam School of Management (RSM).

"Mensen zijn gewone pils beu. We zijn steeds vaker geneigd om zelfvoorzienend te worden. De consument wil fijne lokale producten, weg van de massa."

Olivier van Oord, medeoprichter van Minibrew.

"Een goede pitch is geen monoloog, maar de start van een dialoog. Je moet namelijk de interesse van je gesprekspartner wekken."

Ondernemer en Nederlands Kampioen Pitchen Jouri Schoemaker.

"Het bedrijfsplan van La Place is gericht op groei. Zonder V&D en aandeelhouder Sun Capital valt de rem daarop weg."

Jumbo-topman Frits van Eerd over de aankoop van de failliete restaurantketen La Place.

"Ik kan mensen inspireren, omdat ze bij mij zien dat het mogelijk is om een goedlopend bedrijf te hebben als je ADHD hebt."

William Meister, die een eigen bedrijf heeft in het coachen en trainen van ondernemers.

"Als je als bedrijf echt wil opschalen zoals wij doen, dan is dat gewoon fulltime topsport."

Oprichter en directeur van Helloprint Hans Scheffer.