'Veel verborgen ondernemers in Noord-Europa'

Dit schrijven onderzoekers in een nieuw rapport over ondernemerschap van het World Economic Forum en Global Entrepreneurship Monitor.

Van elke honderd medewerkers in Europa zouden er acht kunnen worden gezien als intrapreneurs, aldus de opstellers van het rapport. Alleen in de Verenigde Staten, Canada en Australië is dat aantal hoger.

De onderzoekers denken hiermee een paradox in Europa te kunnen verklaren. Hoewel er relatief weinig ondernemers zijn in Europa, is er juist veel concurrentie in de markt. Het hoge aantal intrapreneurs zou kunnen verklaren dat er alsnog met elkaar geconcurreerd wordt.

Beroepsbevolking

Maar vier op de honderd Europeanen binnen de beroepsbevolking is eigenaar van een startup. Hiermee scoort Europa in deze traditionele indicator voor ondernemerschap erg laag.

De resultaten tussen Europese landen onderling verschillen nogal. Nederland scoort relatief hoog. In een gecombineerde ranglijst van entrepreneurschap en intrapreneurschap scoort Nederland een vierde plek. Estland, Zweden en Litouwen staan in de top drie. Het Verenigd Koninkrijk staat op plek vijf.

De onderzoekers schrijven dat het zorgelijk is dat grote industriële landen zoals Duitsland en Frankrijk op de laatste plekken in de ranking staan. Ook grote economieën zoals Spanje en Italië scoren laag. Griekenland staat op plek 26.