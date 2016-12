Profiel We4Sea: 'Wij kijken mee over de schouder van de kapitein'

"De komende drie jaar willen we 1 miljoen ton CO2 besparen", vertelt medeoprichter en CEO Dan Veen. "Da's vergelijkbaar met de uitstoot van 300.000 auto's."

Het brandstofverbruik van schepen hangt onder meer af van het weer, hoe hoog de golven op zee zijn, de windkracht en de windrichting. "Schepen meten al veel, maar de meeste informatie blijft aan boord. Wij halen de beschikbare data via een satellietverbinding naar ons toe en maken ze inzichtelijk."

Voor veel kapiteins is dat even wennen, geeft Veen toe. "Ten eerste is het gebruik van big data nog niet wijdverbreid. Vroeger was het heel duur om data te versturen. Verder geldt in de scheepvaart een beetje dat een schip zelfstandig van A naar B moet kunnen. Een vliegtuig is gewend aan een luchtverkeersleiding, maar de scheepvaart kent zoiets niet. Wij kijken mee over de schouder van de kapitein en geven aanwijzingen over hoe het beter kan."

Afsnoepen

Voor schepen valt veel te winnen, stelt Veen. "De scheepvaart is groot: bijna 90 procent van alle goederen heeft ooit in een schip gezeten. Een beetje schip verbruikt 50.000 tot 100.000 liter brandstof per dag. Als je daar enkele procenten van kunt afsnoepen, heb je al heel wat bereikt. Zowel voor de portemonnee van de rederij als voor het milieu."

Op dit moment zijn er zes Nederlandse rederijen waarvan We4Sea de schepen, zo'n dertig stuks in totaal, monitort. "We zijn nu aan het praten in Noorwegen, Duitsland en Griekenland; allemaal grote scheepvaartlanden. Eind volgend jaar hopen we tweehonderd schepen onder onze hoede te hebben. De eerste versie van ons product staat, dus de groei moet 'm vooral zitten in het aantal schepen."