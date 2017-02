Rusland en Duitsland willen onmiddellijke wapenstilstand Oost-Oekraïne

Volgens een woordvoerder van het Kremlin hebben Merkel en Poetin in een telefoongesprek "serieuze zorgen geuit naar aanleiding van de recente escalatie van het gewapende conflict".

Kort daarop liet de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov weten dat Rusland blij is met de houding van de Amerikaanse regering Trump ten aanzien van het conflict in Oekraïne. Volgens Lavrov ziet Trump in dat het herstellen van de macht van Kiev in het oosten van Oekraïne niet alle problemen in dat gebied op zal lossen.

Hij stelde ook dat Trump meer pogingen doet om grip op de situatie te krijgen, dan zijn voorganger Obama.

Sancties

Tijdens zijn bewind was Obama betrokken bij het opstellen van internationale sancties tegen Rusland, vanwege vermeende steun van Rusland aan separatisten in Oekraïne.

Kort na de berichtgeving die Rusland naar buiten bracht over de situatie in Oekraïne zei de Poolse premier ervoor dat de internationale sancties tegen Rusland vanwege de situatie in Oost-Oekraïne, gehandhaaft moeten blijven.

Merkel noemde het op haar beurt weer van groot belang om goede banden te blijven onderhouden met de Verenigde Staten.

Oplaaiend geweld

In de afgelopen dagen is het geweld in Oost-Oekraïne weer opgelaaid. Vooral in de regio rond Donetsk is het onrustig en worden van tijd tot tijd hevige gevechten gevoerd met doden tot gevolg. Officieel is er in het gebied nog steeds een wapenstilstand van kracht, maar dat wordt veelvuldig geschonden.

Het gewapende conflict heeft volgens schattingen van de Vernigde Naties al meer dan tienduizend mensen het leven gekost.