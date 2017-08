NUcheckt: Is er mensenvlees gevonden in een fabriek van McDonald's?

Oordeel: Niet waar

Waar komt het vandaan?

Op 30 juli 2016 plaatste de website viralfy een bericht waarin wordt beweerd dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw en de FBI mensenvlees hebben ontdekt in een vleesverwerkingsfabriek van restaurantketen McDonald's. Dat bericht doet nu weer de ronde op Facebook.

"Het ergste is dat het niet alleen maar menselijk vlees is, maar ook vlees van kinderen", zou een FBI-agent hebben gezegd tegen journalisten.

Als bron voor het bericht wordt de website topratedviral gegeven, maar op die site is het artikel in kwestie niet meer te vinden. Uit de tekst blijkt echter dat de originele bron van het verhaal de site Huzlers is. Dat blijkt te kloppen: het stuk op viralfly bestaat uit drie letterlijk (en matig) vertaalde paragrafen uit het artikel op Huzlers.

Het oorspronkelijke artikel is zelfs nog wat spectaculairder dan de 'Nederlandse versie': Huzlers schreef dat er in 90 procent van de restaurants van McDonald's mensenvlees was gevonden.

Waarom klopt het niet?

Een gebruikerswaarschuwing onderaan de pagina van Huzlers omschrijft de site als "de meest beruchte fauxtirische (nepsatire, red.) en satirische entertainmentwebsite ter wereld". Het nieuws op de site is "een combinatie van echt, schokkend nieuws en satire, die erop is gericht bezoekers in een staat van ongeloof te houden".

Een blik op de voorpagina van Huzlers laat ook duidelijk zien dat het hier niet gaat om een bona fide nieuwswebsite. Een selectie van de koppen die daar te vinden zijn:

"Kim Jong-un geeft toe dat hij geen kernwapens tegen de VS heeft gebruikt omdat Dennis Rodman daar woont", "Caitlyn Jenner is niet gelukkig als vrouw; wil een hond worden" en "Kanye West zegt dat hij Twitter haat omdat hij zichzelf niet kan volgen".

Het kan wellicht ongeschreven blijven, maar toch: geen enkel professioneel journalistiek medium heeft ooit bericht over kannibalistische vondsten bij McDonald's.

Conclusie

Op grond van de aard en herkomst van het verhaal en het gebrek aan ondersteunend bewijs beoordelen wij deze bewering als onwaar.