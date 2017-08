NUcheckt: Geeft KLM gratis tickets weg via Facebook?

Oordeel: Onwaar

Waar komt het vandaan?

Momenteel is het bericht dat KLM twee gratis vliegtickets weggeeft ter gelegenheid van het 97-jarige bestaan van de luchtvaartmaatschappij razend populair op Facebook. Het bericht duikt met grote regelmaat op. Een klik op de link voert u naar een korte enquête. Na het invullen volgt de mededeling dat u de gelukkige winnaar van de tickets bent. Die zijn te claimen als het bericht op Facebook wordt gedeeld.

De websites waarop de enquête te vinden is hebben namen zoals klm-airways.us en klm-royaldutche.us, waarmee de schijn wordt gewekt dat dit inderdaad een initiatief van de vliegmaatschappij is. Op de pagina is ook een nep-blok met Facebook-commentaren te vinden, waar "leden van het publiek" laten weten de prijs in goede orde te hebben ontvangen.

Deze "winactie" volgt een bekend patroon: Alles van smartphones tot vakanties tot cash geld wordt aangeboden als vrijwel gegarandeerde prijs, mits de gebruiker persoonlijke informatie prijsgeeft.

Waarom klopt het niet?

Zoals de url's van de websites al doen vermoeden, zijn ze niet werkelijk afkomstig van de KLM (echt domein: klm.com). Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt tegen NUcheckt deze "winactie" te herkennen en bevestigt dat KLM er niets mee te maken heeft. Wij beoordelen dit bericht dan ook als onwaar.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat KLM (of andere bedrijven) nooit zelf tickets weggeeft tijdens promotie-acties. Het loont om altijd goed te controleren of dat via de officiële kanalen en websites verloopt. Zo niet, dan is het aanbod waarschijnlijk te mooi om waar te zijn.