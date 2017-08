NUcheckt: Heeft de Bermudadriehoek een lang verdwenen schip opgehoest?

Oordeel: Niet waar

Waar komt het vandaan?

Op respectivelijk 13 en 19 augustus 2017 plaatsten de viral-websites Waanzinnig. en Dagelijksbizar identieke berichten over het Turkse vrachtschip SS Cotopaxi. Dit vaartuig zou in december 1925 spoorloos zijn verdwenen tijdens een reis door de Bermudadriehoek - een stuk zee tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico in de Atlantische Oceaan.

Op 16 mei 2016 zou de Cotopaxi opeens zijn verschenen aan de kust bij de Cubaanse hoofdstad Havana, haar oorspronkelijke bestemming, negentig jaar te laat en zonder bemanning of lading.

Het stuk op de viral-websites wordt vergezeld door een filmpje met (duidelijk bewerkte) foto's, maar het oorspronkelijke artikel is afkomstig van de website World News Daily Report, die al vaker in NUcheckt is verschenen als bron van 'mysterieus clickbait'.

Het bericht over de Cotopaxi op die website, gepubliceerd op 18 mei 2005, vertoont grote gelijkenissen met dat op de viral-websites: de inhoud van elke paragraaf is, hoewel anders opgeschreven, fundamenteel hetzelfde.

Waarom klopt het niet?

Onderaan elke pagina van de website waar het verhaal vandaan komt staat de volgende melding:

"World News Daily Report aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor de satirische aard van zijn artikelen en voor de fictieve aard van hun inhoud.

Alle karakters die in de artikelen op deze website verschijnen - zelfs die gebaseerd op echte personen - zijn volledig fictief, en elke gelijkenis tussen hen en eender welke andere persoon, levend, dood of ondood, is puur een wonder."

Conclusie

Het artikel van de Nederlandse/Vlaamse viral-websites is direct terug te leiden naar een website die zelf verklaart alleen nepverhalen te bevatten. Wij beoordelen de bewering dat een vrachtschip dat negentig jaar geleden verdween in de Bermudadriehoek vorig jaar weer is opgedoken dan ook als onwaar.