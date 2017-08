NUcheckt: Is het boksgevecht tussen McGregor en Mayweather gefixt?

Oordeel: Niet waar

Enkele dagen voor aanvang van de bokspartij zou het dode lichaam van bokspromotor Barry Gibson zijn gevonden in zijn jeep in Washington D.C.. Hij zou zijn geëxecuteerd nadat hij bij een persconferentie onthulde dat het gevecht tussen oud-bokskampioen Mayweather (40) en MMA-vechter McGregor (29) is beïnvloed door matchfixing.

De titanen zouden van te voren afspraken hebben gemaakt over de bokswedstrijd, die in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 augustus plaatsvindt in de T-Mobile Arena in Las Vegas en waar de vechtsportwereld al maanden naar toeleeft.

Waar komt het vandaan?

Het verhaal verscheen afgelopen maandag op de Amerikaanse website NewsPunch en gaat sindsdien rond op Facebook en andere sociale media. In Nederland duikt het bericht onder andere op vechtsportinfo.nl op. Het nieuws zou zelfs zijn verschenen op de website van The Washington Post, maar dit zou de Amerikaanse krant al snel offline hebben gehaald.

Volgens Gibson hebben Mayweather en McGregor het gevecht gefixt om er beiden financieel beter van te worden. Het levert hen miljoenen dollars op.

Gibson werkte volgens NewsPunch samen met de promotieteams van zowel Mayweather als McGregor. Na afloop van een persconferentie in Toronto zou de 45-jarige PR-man uit de school zijn geklapt, omdat hij een groot boksfan is en hij vreest dat de sport niet zal herstellen van deze oplichterij.

Herenakkoord

"Dit is de grootste oplichterij in de boksgeschiedenis", zou Gibson achter de schermen tegen journalisten hebben verteld. "Ik zeg je dat er meer is dan alleen een herenakkoord tussen deze twee eikels. Het gevecht is volledig uitgeschreven. Deze twee eikels hebben samen in een privéjet de wereld rondgereisd om het gevecht te promoten, maar ze gaan lachend naar de bank. Geloof het acteerwerk dat je op het podium ziet niet. Het zijn vrienden, het is gefixt.", aldus Gibson.

De bokspromotor stelt zelfs te weten hoe het gevecht zal aflopen: "In de elfde ronde gooit McGregor zijn schouder uit de kom, zodat ze met hun ego's intact beiden naar huis kunnen gaan om hun miljoenen te tellen."

Klopt het?

De artikelen die te lezen zijn op NewsPunch zijn op zijn minst dubieus te noemen. Het wemelt op deze zelfverklaarde nieuwswebsite van de complottheorieën en nepnieuwsverhalen.

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat ook het verhaal over de dode bokspromotor gebaseerd is op onwaarheden. De gebruikte foto's bij het stuk wijzen eveneens in die richting. Zo staat bij het artikel een foto, die oorspronkelijk is gemaakt na een schietpartij met een scherpschutter in 2002 in Washington D.C..

Op de foto is een gedood persoon op een bankje met daarover een bebloed laken te zien, terwijl het lichaam van Gibson werd aangetroffen in zijn auto.

Ook een zoektocht op Google naar Gibson als bokspromotor levert niets op. Daarnaast ontbreekt de naam van de man op de PR-websites van Mayweather en McGregor.

Washington Post

Het maakt het artikel van NewsPunch allemaal erg ongeloofwaardig, zeker als je bedenkt dat deze Gibson mee zou hebben gewerkt aan de totstandkoming van 'het gevecht van de eeuw'.

NewsPunch presenteert ook een screenshot van het verwijderde Washington Post-artikel over de dode bokspromotor. Desondanks ontbreekt het artikel in verschillende internetarchieven.

Daarbij liet een sportverslaggever van The Post aan de Amerikaanse factcheckwebsite Snopes weten dat de krant een dergelijk artikel nooit heeft gepubliceerd.

Conclusie

Het heeft er alle schijn van dat verhaal over een bokspromotor die is gedood, omdat hij onthulde dat het gevecht tussen Mayweather en McGregor is gefixt, niet klopt. De man om wie het gaat, Barry Gibson, lijkt niet te bestaan en de foto's die bij het artikel zijn gebruikt, zijn te koppelen aan een schietpartij uit 2002. Bovendien heeft de verspreider van het bericht, NewsPunch, de reputatie veelvuldig nepnieuws en complotten te publiceren. Ook de claim dat de Washington Post over de dode bokspromotor schreef, lijkt onjuist. We beoordelen het bericht daarom als niet waar.