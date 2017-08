NUcheckt: Lokken criminelen vrouwen hun auto uit met kledingstukken?

Oordeel: Onwaar

Waar komt het vandaan?

"Toen de 19-jarige een shirt aan haar ruitenwissers zag geknoopt had ze meteen door wat eraan de hand was", kopte de clickbait-tabloidwebsite LIVE KIJKEN! zes maanden geleden. Het begeleidende Facebookbericht is nog steeds erg populair.

Het verhaal ging over de 19-jarige Ashley Hardacre, een winkelbediende uit de stad Flint in de Amerikaanse staat Michigan. Zij schreef op 16 februari op Facebook:

"Zoals sommigen van jullie weten, werk ik in een winkel in het winkelcentrum in Flint. Ik draaide vanavond de sluitdienst, dus ik en de meisjes met wie ik werk lopen altijd samen naar buiten, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn op de parkeerplaats. Ik bereikte mijn auto en deed de deuren onmiddellijk achter me op slot, zoals ik altijd doe, en zag dat er een blauw flanellen overhemd op mijn voorruit lag.

Er stonden twee auto's bij me in de buurt, en een daarvan had een draaiende motor, dus ik voelde me meteen niet op mijn gemak en wist dat ik niet uit kon stappen om het [overhemd] te verwijderen. Eerst dacht ik dat iemand het gewoon op m'n auto had gegooid om een of andere rare reden. Ik gebruikte m'n ruitenwissers om te proberen het [overhemd] eraf te krijgen, maar het was compleet om mijn wisser gedraaid.

Ik heb de laatste tijd posts [op sociale media] gezien over mensen uit [de omgeving] die dingen onder hun ruitenwissers vonden als poging om meisjes uit hun auto's en afgeleid te krijgen. Gelukkig wist ik beter dan het overhemd te verwijderen met andere auto's om me heen, dus ik reed naar een veilige plek, rolde snel mijn raam naar beneden en verwijderde het overhemd. Ik weet niet waarom het overhemd op mijn auto lag, maar gezien de manier hoe het daarop was gelegd, moest het wel opzettelijk zijn. Ik kan geen enkele andere reden bedenken waarom iemand het op m'n auto zou leggen.

Morgen stel ik de beveiliging op de hoogte van de situatie en laat ik hen mij voortaan naar mijn auto begeleiden. Ik ben er sowieso een beetje bang van geworden. Ik ben zo blij dat mijn ouders me hadden verteld dat dit in onze regio gebeurde, ik had alleen nooit gedacht dat het mogelijk ook bij mijn auto kon gebeuren."

Het bericht van Hardacre ging al snel viral. Het werd ruim honderdduizend keer gedeeld en opgepikt door Amerikaanse en internationale media.

LIVE KIJKEN! schrijft dat de Amerikaanse nieuwszender CBS aan de politie in Flint vroeg of er vergelijkbare incidenten waren gemeld. Dat was niet het geval. "Dus iedereen wees gewaarschuwd, wie weet hoe lang het duurt voordat criminelen in Nederland deze sluwe tactieken gaan gebruiken. Deel het verhaal met je vrienden en familie op Facebook om ze te waarschuwen!" maant de site.

Wat klopt er niet?

Het Facebookbericht (inmiddels offline gehaald) waarmee alles begon is inderdaad afkomstig van Ashley Hardacre, en de gebeurtenissen die daarin worden beschreven hebben inderdaad plaatsgevonden. LIVE KIJKEN! gaat echter de fout in door niet te berichten over de afloop van het verhaal en de illusie te wekken dat het inderdaad om een criminele truc ging.

Onder andere de nieuwssite MLive uit Michigan, de thuisstaat van Hardacre, meldde op 23 februari dat de ware toedracht van het overhemd-incident bekend is. De lokale politie stelde naar aanleiding van het bericht van Hardacre een onderzoek in en wist met behulp van camerabeelden de twee mannen die het kledingstuk op de Hardacres autoruit hadden achtergelaten op te sporen.

Uit verhoor bleek dat het een "willekeurige grap" betrof. Volgens de politie hadden de twee geen idee dat het plaatsen van een overhemd op een autoruit kon worden opgevat als een tactiek gebruikt door kwaadwillenden. Ze hadden de parkeergarage ruim een uur voordat Hardacre van haar werk kwam verlaten.

De mannen hebben Hardacre hun verontschuldigingen aangeboden voor het feit "dat hun handelingen haar die avond angst hebben aangejaagd", aldus de politie.

Conclusie

Er komen op Facebook regelmatig berichten voorbij over allerlei criminele trucs. Pogingen om automobilisten zo ver te krijgen dat ze uit hun voertuig stappen - zoals het bekogelen van autoruiten met eieren of dit kledingstukkenverhaal - zijn daarbij prominent vertegenwoordigd. In dit geval is die angst duidelijk ongefundeerd: het ging om een uit de hand gelopen grap. Maar als mevrouw Hardacre niet "meteen wist wat er aan de hand was", leidt natuurlijk niet tot een ronkend clickbait-verhaal.

Wij beoordelen dit verhaal dan ook als onwaar.