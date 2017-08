NUcheckt: Kun je van klimop wasmiddel maken?

Oordeel: Waar

Waar komt het vandaan?

Berichten over de waskracht van klimop gaan al jaren rond op sociale media en zijn vooral populair in de kringen van kruiden- en natuurliefhebbers en mensen die proberen hun eigen afvalproductie terug te dringen.

De Nederlandse gezondheidswebsite Health Unity wijdde er op 30 juli 2017 een artikel aan, dat momenteel goed wordt gelezen via Facebook. Bron voor dat stuk is de Duitse branchegenoot Kostbare Natur, die enkele maanden geleden (de precieze datum wordt niet vermeld) schreef over het maken van wasmiddel uit klimop.

Klopt het?

Saponinen zijn een groep secundaire plantenstoffen, die in 75 procent van alle planten zitten. Ze zijn ook bekend onder de naam 'zeepstoffen'. Saponinen kunnen vetten oplossen en werken als emulgator. Ze zijn bitter of scherp van smaak, oneetbaar voor insecten en hebben een antibacteriële werking. Daardoor beschermen ze de plant tegen vraat en bederf.

Als saponinen in water worden opgelost ontstaat er (na schudden) een zeepachtig schuim. De wortels van de plant zeepkruid (Saponaria officinalis) worden in Europa al eeuwen gebruikt als wasmiddel. In Azië is dat het geval bij de vrucht van de zeepnotenboom (Sapindus), die ook veel saponinen bevat. Vooral bij het wassen van kleding van waardevolle stoffen, zoals zijde, of met veel fijn borduurwerk, kunnen saponinen worden gebruikt om het textiel niet aan te tasten.

Bij gebruik van saponinen als wasmiddel is het overigens wel aan te raden ook azijn toe te voegen, aangezien plantenmateriaal kan zorgen voor aanslag in de wasmachine.

Conclusie

Saponinen uit planten - waaronder klimop - hebben inderdaad een licht-reinigende werking, die ze in het verleden populair maakten als wasmiddel. Ze leveren minder afvalstoffen op, maar hebben wel aanmerkelijk minder waskracht dan zeep. Daarom beoordelen we dit bericht als waar.