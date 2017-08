NUcheckt: Vonden Amerikaanse autodealers drugs in gloednieuwe Fords?

Oordeel: Waar

Waar komt het vandaan?

Verschillende Amerikaanse media berichtten in juli over de vondst van drugspakketten in gloednieuwe vanuit Mexico geïmporteerde Ford Fusions. De drugs, met een waarde van ruim 1 miljoen euro, zouden verstopt zitten op de plek waar normaal het reservewiel van de auto zit. Het nieuws verscheen ook in de Nederlandse media. Autovisie en Autobahn schreven er afgelopen maand onder andere over.

Het verhaal is dat Mexicaanse smokkelaars de marihuana in de auto's hebben verborgen in Mexico, waarna de voertuigen per trein werden getransporteerd naar de VS. Aan de andere kant van de grens zouden de drugs door handlangers worden opgepikt, maar daar is kennelijk iets misgegaan.

Volgens diverse Amerikaanse media werden autoverkopers in Ohio, Pennsylvania en Minnesota opgezadeld met de drugs.

Klopt het?

Medewerkers van een lokale Ford-dealer in Ohio ontdekten op 12 juli pakketten gevuld met marihuana in nieuwe binnengekomen Ford-modellen. In totaal worden in vijftien auto's, verspreid over Ohio en Pennsylvania, drugs gevonden. In alle gevallen zat de smokkelwaar verborgen op de plek van de reserveband. Dat bevestigt het Amerikaanse drugsagentschap DEA tegenover persbureau Reuters en de lokale nieuwswebsite The Vindicator.

De Amerikaanse autoriteiten schatten de waarde van de drugsvangst op ongeveer 1 miljoen dollar (zo'n 845.000 euro). Geen van de auto's, elk verpakt met 32 pond (14,5 kilogram) aan marihuana, bereikte de consument. De marihuana zat stevig verpakt in de vorm van twee manen. De twee helften samengevoegd hadden zo de vorm van een band.

Een lokale DEA-medewerker vermoedt dat de drugs bij een treinstation opgepikt hadden moeten worden, maar is dit om onduidelijke redenen niet gebeurd. Een woordvoerder van Ford stelt tegenover Reuters dat de drugs niet in de Ford-fabriek in Hermosillo of op de scheepswerf van de fabrikant in de auto's is gestopt.

Vaker

Het is niet de eerste keer dat Mexicaanse smokkelaars drugs op deze manier de VS in proberen te krijgen. De spoorwegpolitie van Minnesota stuitte in maart op 217 pond (bijna honderd kilo) marihuana, verdeeld over zeven auto's. Ook toen werd gebruik gemaakt van Ford Fusions. De ladingen drugs waren op dezelfde manier verpakt en verborgen.

Vorige week was het opnieuw raak in Detroit, melden verschillende lokale media. Verdeeld over verschillende Ford-modellen afkomstig uit Mexico zat in totaal 277 pond (125 kilo) aan wiet verstopt.

Volgens Alpha News, dat onderzoek deed naar de smokkeloperatie, zit het kartel van de opgepakte Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman achter de smokkel. De recente drugsvangsten door de Amerikaanse politie zouden slechts "het topje van de ijsberg" zijn.

De FBI onderzoekt de zaak met samenwerking van Ford. Tot op heden zijn nog geen arrestaties verricht.

Katapult

In het verleden zijn vaker inventieve manieren gebruikt om drugs vanuit Mexico de VS in te krijgen. Zo werd in februari een katapult ontmanteld aan de grens waarmee pakketten marihuana de VS in werden geslingerd.

Ook werd al eens een 'wietkanon' gebruikt om hetzelfde te bereiken.

Conclusie

Het bericht dat Amerikaanse autodealers pakketten wiet hebben gevonden in gloednieuwe Ford Fusions blijkt te kloppen. Sterker nog: In het recente verleden werden soortgelijke ontdekkingen gedaan in andere delen van de VS.

Amerikaanse autoriteiten bevestigen dat smokkelaars de marihuana verstoppen op de plek waar het reservewiel normaal zit. De auto's zijn afkomstig van Ford-fabrieken in Mexico. Vermoedelijk is de marihuana door leden van Mexicaanse drugskartels gestopt in de voertuigen, die per trein naar de VS worden vervoerd.

Het Amerikaanse drugsagentschap vermoedt dat een handlanger aan de andere kant van de grens de drugs moet oppikken, maar kennelijk gaat dit niet altijd volgens plan.