NUcheckt: Zitten ronselaars achter honden aan voor gevechten?

Oordeel: Geen concreet bewijs voor dergelijke praktijken.

Waar komt het vandaan?

Sinds begin juli duiken er meerdere berichten op waarin eigenaren van honden worden opgeroepen om uit te kijken voor vreemden die het op hun hond hebben gemunt. Volgens kleine, lokale nieuwssites als Nieuwsnoord.nl en Nieuwsoverijssel.nl zou de politie waarschuwen om honden niet zonder toezicht achter te laten. De dieren zouden dan kunnen worden ontvoerd en gebruikt als lokhonden voor het trainen voor hondengevechten. Uit het hele land zouden meldingen zijn gekomen van gestolen honden.

Andere berichten spreken over verdachte personen die baasjes op straat aanspreken met specifieke vragen over hun hond. In sommige gevallen zouden de hondeneigenaren zelfs zijn achtervolgd. Vooral baasjes van 'vechtershonden' als pitbulls zouden hierbij risico lopen. De berichten zijn een reproductie van een artikel van het AD van 18 mei.

Dit artikel is gebaseerd op een Facebook-bericht van de lokale politieafdeling Drechtsteden-Buiten in Dordrecht. De politie kreeg verschillende meldingen binnen van hondeneigenaren die waren aangesproken door vreemden die vragen stelden over hun hond. Hierop is een waarschuwing uitgegeven.

Klopt het?

Een week later reageert de politie Drechtsteden-Buiten op de wilde geruchten die na hun waarschuwing de ronde doen. Zo zouden drie honden zijn verdoofd en gestolen uit achtertuinen in Papendrecht. De politie stelt in het bericht dat er niets bekend is over mogelijke diefstallen en er is tot op heden ook geen aangifte gedaan.

"We hebben geen registraties van gestolen honden of recente meldingen hierover gehad", zegt een woordvoerder van de politie-eenheid regio Rotterdam desgevraagd. "De waarschuwing is vooral gegeven om mensen alert te maken. We nemen elke melding serieus en we vragen mensen om dingen die afwijken, te melden. Daarom is die waarschuwing destijds uitgegeven."

De woordvoerder kan zich niet herinneren hoeveel meldingen er destijds zijn binnengekomen. "Het is in ieder geval niet iets wat wij vaak horen,", aldus de woordvoerder. Hij vergelijkt het met meldingen van kinderlokkers. "Dat nemen we serieus, maar het betekent niet dat iedere melding betekent dat er daadwerkelijk een kinderlokker is."

Hondengevechten

Hondengevechten komen wel degelijk voor in Nederland. De eenheid Midden-Nederland laat weten dat er geen aparte registratie van hondengevechten wordt bijgehouden, maar dat er zo nu en dan een melding binnenkomt die gelinkt kan worden aan hondengevechten.

"Recent was er iemand in Lelystad die bij de politie aanklopte met het verhaal dat iemand wel erg geïnteresseerd was in zijn hond", zegt een woordvoerder. "De eigenaar vond dat verdacht en heeft dat toen gemeld. Maar dit is niet iets wat maandelijks terugkomt."

In oktober 2016 kwam het in Amersfoort ook tot de arrestatie van drie verdachten bij een woning waar vermoedelijk illegale hondengevechten werden gehouden. Een vrouw zou de gevechten in haar woning hebben georganiseerd. Bij huiszoekingen die daarop volgden, werden 25 pitbulls in beslag genomen. Zestien van hen zijn ingeslapen omdat ze te agressief waren. De zaak tegen de verdachten loopt nog.

De Dierenbescherming kent de beschreven verhalen over ronselaars voor hondengevechten, maar benadrukt dat het slechts om verhalen gaat. "Het is een schimmige wereld", zegt woordvoerder Dik Nagtegaal. "Mensen hebben een vermoeden of horen geruchten, maar concrete informatie is er niet."

In vergelijkbare berichten over de honden werd de Dierenbescherming eerder ook genoemd als bron, maar de organisatie ontkent betrokkenheid. "Wij hebben zo'n verhaal nooit naar buiten gebracht en daarom zijn we er zelf destijds ook achteraan gegaan", zegt Nagtegaal. "Het blijkt niet te achterhalen waar deze verhalen vandaan komen. Het is zijn eigen leven gaan leiden."

Conclusie

De recente berichten waarin staat dat de politie waarschuwt voor vreemden die het voorzien hebben op honden voor hondengevechten, zijn dus gebaseerd op een Facebook-bericht van een lokale politie-afdeling. Het is niet duidelijk op hoeveel meldingen het bericht is gebaseerd. De berichten missen bovendien concreet bewijs als een aangifte voor deze praktijken.

Daarnaast is het opmerkelijk dat direct de link met hondengevechten wordt gelegd. Het is in de meeste gevallen niet na te gaan wat er gebeurt met een hond die wordt gestolen. Bovendien is het stellen van vragen over iemands hond niet strafbaar. Het is zeer voorbarig om te stellen dat iemand die vragen stelt over een hond een ronselaar voor hondengevechten is. De verhalen zijn gebaseerd op 'horen zeggen'.