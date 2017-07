NUcheckt: Kan voorgesneden fruit in plastic bakjes weken oud zijn?

Oordeel: Niet aannemelijk

Waar komt het vandaan?

Meerdere websites melden dat het voorgesneden fruit niet zo fris is als het eruit ziet. Voordat het fruit wordt verpakt, zouden de stukjes een "badje van natureseal" krijgen. Dat is een oplossing van onder andere citroenzuur en niet te verwarren met het schoensmeermiddel dat de dezelfde naam draagt.

Volgens de artikelen zorgt natureseal ervoor dat de levensduur van fruit wordt verlengd en het er langer mooi uit blijft zien. "Het bakje fruit lijkt op eerste gezicht dus erg vers, maar in werkelijkheid is het fruit al drie weken oud", luidt de conclusie van het artikel.

Als bewijs wordt in het stuk een foto opgevoerd waarin stukjes appel die een badje natureseal hebben gehad, met onbehandelde plakjes. De stukjes in natureseal hebben gelegen zien er vers uit, tegenover de bruinige en beschimmelde stukjes aan de andere kant.

De appel is een goed voorbeeld van een fruitsoort dat snel verkleurt. Dit komt door de aanwezigheid van een enzym in het fruitstuk dat reageert op zuurstof. Dit proces wordt oxidatie genoemd. Om dit tegen te gaan, wordt op internet geregeld een oud trucje aangeraden. Wie de stukjes appel besprenkelt met citroensap, kan langer genieten van vers ogend fruit. Dat komt door het citroenzuur, dat een antioxidant is.

Waarom klopt het niet?

Wat doen producenten met de fruitstukjes voordat het in de bakjes eindigt? We vragen het Ernst Woltering, hoogleraar voedselkwaliteit van Wageningen Universiteit. "Eerst wordt het fruit goed schoongemaakt. Daarbij wordt soms wat chloor gebruikt, om alle bacteriën te doden", zegt Woltering. "Vervolgens snijdt een machine het fruit in stukken, waarna calciumnascorbaat wordt toegevoegd."

Dat is vitamine c met calcium en vermindert de verkleuring van het fruit. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat een appel minder snel bruin kleurt. Wat dat betreft heeft het dus hetzelfde effect als citroenzuur. "Het verschil is dat calciumnascorbaat beter is voor de structuur van het fruit", vervolgt Woltering.

Na deze behandeling wordt het fruit in een bakje gestopt, dat vervolgens hermetisch wordt gesloten. Het fruit verbruikt de resterende zuurstof in het bakje, waarna de ademhaling langzaam stopt. Door die veranderende atmosfeer blijft het fruit langer goed.

"Na dit proces heeft het meeste fruit een houdbaarheid van ongeveer vijf dagen, daarna moeten supermarkten het uit de schappen halen", aldus Woltering. "Het zou me verbazen als dat zeven dagen of langer zou zijn."

Verhalen dat fruit soms drie weken na het snijden nog in de schappen ligt, gelooft Woltering daarom niet. "Het is wel zo dat fruit soms lang onderweg is", zegt hij. "Tropisch fruit kan lang onderweg zijn naar Nederland. De houdbaarheidsdatum wordt pas sterk verkort, wanneer je het in stukjes snijdt."

Conclusie

Voordat de stukjes fruit in het bakje eindigen, worden ze besprenkelt met calciumnascorbaat of citroenzuur. Dat wil niet zeggen dat het slechter is dan vers fruit. Citroenzuur zit in verschillende fruitsoorten en calciumnascorbaat is vitamine c en zit in talloze producten in de supermarkt. Als het ware worden er dus extra vitamines aan toegevoegd. "Het aantal vitamines vermindert wel naarmate je het langer bewaart", zegt Woltering. "En de structuur van het fruit zal waarschijnlijk beter zijn bij vers fruit."

De houdbaarheid van gesneden fruit is enkele dagen, zelfs na een 'badje' van calciumnascorbaat. Het is dus niet aannemelijk dat het fruit in de bakjes soms drie weken oud is.