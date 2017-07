NUcheckt: Misbruikten migranten een 18-jarige vrouw op een strand in België?

Oordeel: Niet waar

Waar komt het vandaan?

Op 29 juni maakten verschillende Belgische media melding van een verkrachting op het strand in het Belgische Oostende. Volgens de berichten werd een meisje van achttien jaar verkracht door twee migranten. Een derde dwong haar vriend om toe te kijken terwijl het meisje werd misbruikt.

De twee slachtoffers zouden na een gala-avond in de nacht van 27 op 28 juni hebben besloten een wandeling over het strand te maken. Daar werden ze aangesproken door drie mannen "van vreemde origine". Nadat ze zeventig euro van de jongen hadden gestolen, haalde een van de mannen een mes tevoorschijn. De andere twee vergrepen zich aan het meisje. Het voorval duurde in totaal twintig minuten.

"Hij was verstijfd van angst", zegt een familielid van de jongen tegen Het Nieuwsblad. De krant meldt dat de slachtoffers na de beroving en verkrachting naar het dichtstbijzijnde politiebureau zijn gegaan. De politie bevestigt in de berichten dat er inderdaad aangifte is gedaan van verkrachting. "Het onderzoek is volop bezig. Nog niemand is opgepakt", reageert de politie. "Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek naar seksuele agressie."

De verkrachting is groot nieuws in Belgische media. Ook Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en De Standaard meldden het verhaal. Het nieuws bereikt ook Nederland. Het AD, Metro, Linda Nieuws, WNL maken melding van de vermeende verkrachting.

Ondanks dat het verhaal al is ontkracht, delen gebruikers van sociale media het bericht nog altijd gretig.

Waarom klopt het niet?

Het verhaal wordt al snel betwist. In de ochtend van 30 juni verschijnen berichten dat de jongen zijn eigen verhaal weerspreekt. Hij verklaart toch niet te hebben gezien dat het meisje waar hij mee was werd verkracht. "Er is mogelijk iets gebeurd, maar dat heb ik in ieder geval niet gezien", zegt hij. Hij verklaart dat hij in ieder geval niet is bedreigd met een mes.

Later die dag bevestigt het federaal parket in Brugge dat de twee 'slachtoffers' het verhaal uit hun duim hebben gezogen. "Uit onderzoek blijkt dat op het strand geen verkrachting heeft plaatsgevonden", meldt het parket drie dagen na de aangifte. Diefstal of bedreiging heeft eveneens niet plaatsgevonden. Volgens de VRT zou wel seksueel contact zijn geweest, maar dat zou tussen het stelletje zelf hebben plaatsgevonden.

Tijdens de verschillende verhoren zou de leugen aan het licht zijn gekomen. De twee gaven tegenstrijdige verklaringen. Ook op camerabeelden was niets verdachts te zien. Uiteindelijk bekenden beide slachtoffers dat er geen beroving en geen verkrachting was geweest.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de vader van de jongen waren de twee erg dronken. Toen ze bij thuiskomst het verhaal vertelde, zouden ze door hun ouders zijn gedwongen om naar de politie te stappen. "Ik wens me voor heel de wereld en vreemdelingen in het bijzonder te excuseren voor wat mijn zoon verklaard heeft", aldus de vader tegen Het Nieuwsblad.

De enorme media-aandacht hadden de twee niet voorzien. Volgens de burgemeester van Oostenende was "meer terughoudendheid van de media op zijn plaats geweest". De media brachten het verhaal als feit, terwijl het enige wat de politie meldde was dat er aangifte voor verkrachting was gedaan.

Conclusie

Het verhaal is volledig verzonnen door de 'slachtoffers'. Desondanks maakten verschillende Belgische en Nederlandse media melding van de zogenaamde verkrachting, waardoor het in korte tijd veelvuldig het internet overging. De meeste media corrigeerden het bericht wel met een nieuw bericht over de leugen, maar nog altijd gaan de eerste artikelen waarin nog sprake is van verkrachting veelvuldig rond op sociale media.