NUcheckt: Kan cannabisolie kanker genezen?

Oordeel: Niet waar.

Waar komt het vandaan?

Rick Simpson is een Canadese activist die naar eigen zeggen meer dan vijfduizend mensen heeft genezen met kanker door ze te behandelen met cannabisolie. De man claimt een recept te hebben ontwikkeld dat effectief tumoren aanpakt. Hij heeft geen medische of wetenschappelijke achtergrond.

Tijdens de revalidatie van een ernstige blessure in 1997 ontdekte hij de helende krachten van cannabis. Hij ontwikkelde een olie met een hoge concentratie THC die volgens hem kanker en andere ziektes geneest. Simpson richtte de stichting Phoenix Tears op, die sindsdien flink is gegroeid. Op Facebook heeft hij meer dan een half miljoen likes. Via zijn website geeft hij instructies hoe geïnteresseerden 'Rick Simpson-olie' kunnen maken, olie van de bloemknoppen van de cannabisplant. Hij heeft ook boeken geschreven over zijn methode.

De overtuigingen van Simpson worden gretig overgenomen door onder meer gezondheidsblogs. Berichten met koppen als 'Cannabisolie doodt alle tumoren in 90 dagen' worden veelvuldig gedeeld via sociale media.

Klopt het?

Sinds juli 2015 meldt de Amerikaanse overheidsinstelling National Cancer Institue (NCI) dat cannabis kankercellen heeft gedood in laboratoria. De NCI heeft deze stelling echter zelf al gebagatelliseerd met de opmerking dat er onvoldoende bewijs is om cannabis aan te raden als behandeling voor kankerpatiënten.

Daarnaast zijn de resultaten afkomstig van preklinisch onderzoek als in reageerbuisjes en op dieren. Dergelijke onderzoeken kunnen niet zomaar worden vertaald naar mensen, omdat bijvoorbeeld de lever het middel afbreekt of de nier het uitscheidt. De NCI stelt dat er geen studies bekend zijn waarin cannabis als medicijn voor kanker op mensen is onderzocht.

De NCI noemt wel een aantal onderzoeken met dieren die reden kunnen geven tot optimisme. Zo beschadigde een bepaalde vorm van THC tumorcellen in de lever van muizen. THC is de voornaamste psychoactieve stof in cannabis. Ook zijn er studies die erop wijzen dat cannabinoïden, de verzamelnaam de werkzame stoffen in cannabis, de celgroei in tumoren kan vertragen en zelfs kan doden.

Ook de KWF Kankerbestrijding in Nederland meldt dat verschillende onderzoeken wijzen op een doding of afremming van kankercellen. Volgens de organisatie bestaat er geen twijfel dat cannabis effect heeft op kankercellen, maar de claim dat cannabis kanker geneest is nergens op gebaseerd. In de ruim veertig jaar dat het effect van cannabis op kankercellen wordt onderzocht, is het nog nooit geprobeerd op mensen.

Cannabis kan wel effectief zijn bij het tegengaan van bijwerkingen van een kankerbehandeling. Zo zijn er onderzoeken waarin het gebruik van cannabis de pijn en misselijkheid bij kanker verzachtte. Het is echter niet zo dat cannabis altijd werkt bij dergelijke klachten.

Wonderverhalen

We hebben in deze rubriek vaker medische ‘wondermiddelen’ onder de loep genomen. Dit soort berichten zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op verhalen van individuen waarin belangrijke medische gegevens als de precieze vorm van kanker en eerdere behandelingen achterwege worden gelaten. Daardoor zijn dit soort verhalen niet te verifiëren.

Daarnaast ligt het gevaar voor verkeerde verbanden leggen op de loer. Een genezen kankerpatiënt die cannabis gebruikt is niet hetzelfde als een patiënt die dankzij cannabis is genezen.

Dergelijke verhalen doen het goed op sociale media en blogs. Een verhaal van iemand die zo'n 'wondermiddel' gebruikt en uiteindelijk bezwijkt aan de ziekte, kom je zelden tegen.

In veel gevallen zijn dergelijke wonderverhalen zelfs gevaarlijk, omdat de verspreiders van dergelijke theorieën het gebruik van bewezen methodes in twijfel trekken. Zo is Simpson behoorlijk kritisch op het gebruik van chemotherapie. Je kunt je afvragen of het moreel aanvaardbaar is om bewezen behandelmethodes in twijfel te trekken om je eigen onbewezen methode aan te prijzen. Het gaat niet zelden om wanhopige patiënten die makkelijk beïnvloedbaar zijn.

Conclusie

Je kunt dergelijke wonderverhalen niet verifiëren en dat maakt dit soort berichten lastig. Maar verhalen dat Simpson al meer dan vijfduizend patiënten heeft genezen is op basis van het wetenschappelijke bewijs zijn op basis van het huidige wetenschappelijke bewijs onmogelijk.

Zoals het KWF stelt: "Het lijdt geen enkele twijfel dat cannabis effect heeft op kankercellen. De claim dat cannabis kanker geneest, is echter ongegrond. Er is namelijk amper onderzoek bij patiënten gedaan."