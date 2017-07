NUcheckt: Gaf NU.nl onjuist aantal van protest tegen Forum voor Democratie?

Beoordeling: Deels waar

Op de YouTube-pagina van Forum voor Democratie verscheen afgelopen zaterdag een video waarin FvD-voorman Baudet NU.nl beschuldigt van het verspreiden van nepnieuws. Volgens hem meldde NU.nl namelijk ten onrechte dat bij een bijeenkomst van zijn partij in MartiniPlaza eerder die dag meer dan tweehonderd geëngageerde jonge activisten aanwezig waren "om tegen de fascistische en seksistische Hiddema en Baudet te demonstreren". Baudet hekelt deze berichtgeving, omdat er volgens zijn lezing slechts vijf demonstranten aanwezig waren.

Waar komt het vandaan?

Zaterdagmiddag 8 juli verscheen op de katernen Regio en Binnenland van NU.nl een bericht waarin inderdaad stond dat tweehonderd mensen aanwezig waren bij een protest tegen Forum voor Democratie in Groningen. Wij schreven verder dat de demonstratie een initiatief was van de Anti Fascistische Actie (AFA) en Groningen Tolerant en dat het protest rustig verliep.

Klopt het?

Het klopt dat NU.nl in eerste instantie verkeerde en veel te hoge aantallen gaf van de mensen die afkwamen op de demonstratie. RTV Noord sprak van "naar schatting tweehonderd aanhangers van Baudet" (die aanwezig waren bij de bijeenkomst van FvD), maar NU.nl nam dit verkeerd over, waardoor wij ten onrechte het beeld schetsten van tweehonderd demonstranten. Nadat de fout binnen de redactie was opgemerkt, werd het bericht aangepast en het genoemde aantal teruggebracht tot "tientallen".

De bewering van Baudet dat NU.nl schreef over "geëngageerde jonge activisten" blijkt echter niet te kloppen. Ook noemde NU.nl Baudet en Hiddema in het bericht niet "fascistisch" en/of "seksistisch".

Baudet is wegens vakantie niet bereikbaar voor een reactie. Zijn woordvoerder laat weten niet te kunnen nagaan waar Baudet deze zin uit zijn toespraak op heeft gebaseerd.

De actiegroepen Comité Groningen Tolerant en AFA kondigden op Facebook aan te gaan demonstreren "tegen het seksisme en fascisme" van Baudet en zijn FvD. Mogelijk heeft Baudet de termen daar vandaan gehaald.

Hoeveel mensen waren daadwerkelijk aanwezig bij de demonstratie?

Volgens Baudet stonden zaterdag vijf mensen te demonstreren voor het MartiniPlaza en "was de rest in Hamburg" (waar afgelopen weekend protesten plaatsvonden tegen de G20-top, red.).

Een woordvoerder van de gemeente Groningen stelt maandag dat er "hooguit twintig mensen" aanwezig waren bij de betoging en "een kleine tweehonderd mensen" bij de FvD-bijeenkomst (zoals RTV Noord al meldde). De politie kan geen aantallen geven, maar een woordvoerder spreekt van een "rustig en prima verlopen" demonstratie.

Volgens de demonstranten zelf waren zij met 20 tot 25 mensen aanwezig. "We hadden op meer gehoopt, maar er waren een paar mensen op vakantie en er waren er een paar in Hamburg", aldus een woordvoerder van Groningen Tolerant.

De demonstratie vond overigens plaats voor de hoofdingang van het MartiniPlaza, maar volgens RTV Noord namen de bezoekers van de bijeenkomst de achteringang.

Conclusie?

Baudet merkte terecht op dat NU.nl onjuiste aantallen gaf over het aantal demonstranten bij de partijbijeenkomst van zijn FvD in Groningen zaterdag. Deze cijfers waren echter een verkeerde interpretatie van genoemde aantallen bij RTV Noord. Het was een ongelukkige fout binnen de redactie van NU.nl en niet bedoeld om lezers te misleiden of om doelbewust nepnieuws te verspreiden.

De bewering van Baudet dat slechts vijf mensen stonden te protesteren lijkt niet te kloppen. De gemeente Groningen heeft het over hooguit twintig mensen, terwijl de demonstranten iets optimistischer zijn in hun schatting.

Daarnaast noemde NU.nl Baudet en Hiddema in de berichtgeving niet seksistisch of fascistisch. We beoordelen de bewering daarom als deels waar.