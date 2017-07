NUcheckt: Worden eieren op auto's van vakantiegangers gegooid als rooftruc?

Beoordeling: Geen reden om aan te nemen dat het waar is.

"Vakantiegangers opgelet: criminelen hebben een nieuwe manier gevonden om automobilisten te beroven. Ze gooien vanaf bruggen eieren op voorruiten van voorbijrijdende auto's. Ruitenwissers en -sproeiers zijn niet opgewassen tegen de substantie, waardoor bestuurders gedwongen zijn hun voertuig langs de kant te zetten. Dat is het moment voor de handlanger van de eierengooier, die er als de kippen bij is om het slachtoffer te ontdoen van zijn of haar bezittingen", zo luidt het bericht dat rondgaat op sociale media.

Waar komt het vandaan?

Met de zomervakantie voor de deur gaan er op Facebook regelmatig berichten rond die mensen waarschuwen voor trucs van criminelen. Deze waarschuwing richt zich specifiek op vakantiegangers die in de komende weken met hun auto vertrekken richting hun vakantiebestemming.

Het bericht is recentelijk gepost door websites als nieuwsflits.co, nieuwsenweetjes.com en trendingnieuws.com. Waar de criminelen waarover gesproken wordt in de artikelen actief zouden zijn, is niet duidelijk.

Volgens de sites zetten de meeste mensen die het slachtoffer zouden worden van een dergelijke 'eiergooier', de ruitenwissers en sproeiers aan, maar het advies op de sites luidt om dit juist niet doen. Als de kapotte eieren namelijk mengen met water ontstaat een melkachtige substantie, waardoor het zicht op de weg volledig wordt ontnomen.

Dit verhaal over criminelen die auto's bekogelen met eieren is niet nieuw in Nederland. In 2010 ging al eens een e-mail rond waarin werd gewaarschuwd over eierengooiende dieven. De mail zou zijn verstuurd door de politie Brabant Zuid-Oost, maar die ontkende dit destijds al tegenover Omroep Brabant. De politie zei niets te weten van eierengooiers. Ook was niet duidelijk welke valse afzender de berichten heeft verspreid.

Klopt de bewering?

De 'ei op voorruit-techniek' zou ooit een keer zijn toepast in Nederland door overvallers. Het AD meldde in maart 2016 dat een 18-jarige man 's avonds na zijn werk naar huis reed richting Nunspeet toen criminelen eieren gooiden tegen het raam van zijn auto. Toen hij stopte werd hij volgens eigen zeggen door een aantal mannen aangevallen en beroofd. De criminelen zouden vervolgens zijn gevlucht in een wit busje. Het is zover bekend, het enige incident in Nederland waarbij de techniek is toegepast.

Voor de rest zijn bij de politie geen meldingen te vinden waarin gewaarschuwd wordt voor de roofmethode met eieren in Nederland. Ook een woordvoerder van de politie Rotterdam "slaat niet aan" op dergelijke berovingen. "Afleidingsmanoeuvres zoals babbeltrucs of oplichters die zich voordoen als politieagent komen helaas vaker voor, maar deze variant is niet bij ons bekend", zegt hij tegen NUcheckt. Overigens sluit de zegsman niet uit dat de techniek niet gebruikt zou kunnen worden door kwaadwillenden.

Ook bij de ANWB zijn ze, zowel in binnen- als buitenland, niet bekend met deze vermeende eierengooiers meldt een woordvoerder.

De techniek om eieren op een autoruit te gooien, blijkt overigens ook weinig kans van slagen hebben. Onderstaand filmpje toont aan dat ruitenwissers en ruitenwisservloeistof grotendeels in staat zijn om de met rauwe eieren besmeurde ruit schoon te maken. Ook ontstaat door de combinatie van ei en water geen substantie die het zicht volledig belemmerd. Wel kan de ruit wat wazig raken.

Verenigde Staten

Een andere reden om aan te nemen dat het bericht niet klopt is dat dergelijke e-mails zoals die in 2010 werden verstuurd in Noord-Brabant, in 2009 al voorkwamen in de Verenigde Staten. Ook deze bleken vals. Desondanks dook het verhaal ook daar in 2015 weer op via Facebook.

Het verhaal bestaat ook in andere varianten. Zo zouden er criminelen zijn die een kinderzitje met een dekentje eroverheen langs de weg zetten. Als de automobilist uitstapt om een kijkje te nemen, riskeert hij of zij het risico om aangevallen en beroofd te worden door een bende. Ook dit verhaal ontstond in de VS, waarna het niets anders bleek te zijn dan bangmakerij. Verschillende Amerikaanse politie-eenheden weerspraken het bericht dan ook.

Conclusie?

Hoewel het niet uitgesloten is dat criminelen autoruiten bekogelen met eieren, is er ook geen hard bewijs voor dat deze strategie toegepast wordt om mensen te beroven. Ook zijn er geen aanwijzingen dat dergelijke rooftechnieken recent zijn gebruikt op de Nederlandse wegen. Daarnaast zijn soortgelijke berichten in het verleden, in binnen- en buitenland, niet waar gebleken. Het verhaal lijkt dan ook vooral bedoeld om mensen die met de auto op vakantie gaan, om onduidelijke redenen angst aan te jagen.