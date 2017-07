NUcheckt: Redde een Australische vrouw een spin ter grootte van een hond?

Beoordeling: Grotendeels niet waar

De Australische vrouw Betty, tevens oprichter van dierenverblijf Betty's Barnyard Rescue in Brisbane, zou een reuzegrote krabspin hebben gevonden met een grootte van wel 20 centimeter. Mogelijk gaat het zelfs om de grootste spin ooit. Betty redde de achtpoter uit de klauwen van enkele mensen die het dier wilden doden. Ze besluit de spin te houden en Charlotte te noemen, wellicht naar de gelijknamige spin uit het kinderboek Charlotte's Web.

Waar komt het vandaan?

Clickbaitwebsites zoals ongelooflijk.nu, livekijken.nu en trendingnieuws.com verspreidden het nieuws van Betty's opzienbarende nieuwe huisdier in juni via Facebook. Het nieuws is gebaseerd op een bericht afkomstig van de facebookpagina van Betty's Barnyard Rescue, een opvang voor dieren die wees, mishandeld of ongewenst zijn op de boerderij.

Klopt het?

Betty deelt op 20 oktober 2015 op Facebook een kort bericht met een foto van de gigantisch lijkende spin op Facebook. "Dit ben ik met een van onze buren. Gelukkig voor dit prachtige meisje red ik niet alleen boerderijdieren. Kun je geloven dat iemand dit prachtige schepsel wilde vermoorden?!", schrijft ze. Dezelfde dag plaatst Betty een update over de opzienbarende vondst op de pagina van haar dierenopvang: "Ze is zeker echt en zeer groot en niet gefotoshopt!".

Volgens Betty en haar collega's gaat het om de Huntsman spin (in Nederland bekend als de jachtkrabspin) en dus niet om een krabspin. Jachtkrabspinnen lijken weliswaar op krabspinnen, maar hebben veel langere poten die wel 15 centimeter kunnen worden. Jachtkrabspinnen maken geen web, maar jagen actief op hun prooien, vandaar de Engelse benaming Huntsman (jager).

De beet van een jachtkrabspin is niet giftig voor mensen. Van de spin zijn 94 soorten beschreven. De dieren heten in het Nederlands jachtkrabspinnen, omdat ze zich net als krabben zijwaarts kunnen voortbewegen.

Vrijgelaten

De vindster stelt dat ze de spin heeft gered, al wordt niet duidelijk van wie of waarvan. Vervolgens schrijft Betty dat ze het dier heeft vrijgelaten op haar boerderij en dus niet heeft gehouden als huisdier. "Ze was een prachtige, kalme spin, niet agressief op welke manier dan ook en zoals de meeste spinnen wilde ze gewoon haar ding doen: insecten eten en in vrede leven", aldus Betty, die dan besloten heeft de geleedpotige Charlotte te noemen.

De Australische rept met geen woord over de grootte van de spin. Ook maakt ze geen vergelijking met afmeting van een hond.

Wereldnieuws

Ruim een jaar later wordt Charlotte pas wereldnieuws. Op 3 november 2016 verschijnt het verhaal van de vondst plotseling in de internationale media, die huiveren en zich verwonderen om de 'gigantische' jachtkrabspin.

Ook Betty, die ineens overladen wordt met berichten, lijkt niet te begrijpen waar de hype ineens vandaan komt. "Ik weet niet waarom nu, maar ze gaat volledig viraal en is een internetsensatie geworden!", meldt ze op diezelfde 3 november op de Facebookpagina van haar dierenopvang. Ze maakt van de gelegenheid gebruik mensen te vragen haar opvang te helpen financieren.

The Dodo, een website die als doel zegt te hebben dierennieuws viraal te laten gaan ter bevordering van dierenwelzijn, is vermoedelijk het eerste medium dat over Charlotte schreef. Betty zelf bedankte The Dodo recentelijk nog op haar pagina voor het beroemd maken van de spin.

Het heeft er ook alle schijn van dat de vergelijking tussen de spin en de hond is begonnen bij The Dodo. De dierenwebsite stelde namelijk dat Charlotte de grootte heeft van een puppy.

Conclusie

Betty maakte de spin niet haar huisdier, maar liet het beest vrij. De spin is nooit opgemeten dus kan niet vastgesteld worden of het om de grootste gevonden (jachtkrab)spin ooit gaat. Op de foto's lijkt Charlotte gigantisch, maar door het perspectief lijkt de spin groter dan zij in werkelijkheid is. Toch beslaat het beest met gemak de helft van een bezemkop.

Het is dus aannemelijk dat het dier op de foto ongeveer 20 centimeter groot is, maar daarmee komt de spin in lengte hooguit in de buurt van een kleine hond (of zoals The Dodo al opmerkte: een puppy). Strikt genomen is de vergelijking met de viervoeter niet onjuist, want de kleinste hond ter wereld is namelijk de chihuahua Milly uit Puerto Rico. Het dier was toen Guiness World Records het record vaststelde in 2013 9,65 centimeter hoog.

De grootste spin ter wereld is volgens Guinness World Records een mannelijke Goliathvogelspin die in 1965 werd aangetroffen in een regenwoud in Venezuela. De spin was in omvang 28 centimeter groot. Ook het record van grootste jachtkrabspin had Charlotte, was ze opgemeten, helaas aan haar voorbij moeten laten gaan. Duitse onderzoekers vonden in 2001 een exemplaar met een spanwijdte van ongeveer 30 centimeter in een grot in Laos. Dit dier doet echter in gewicht onder voor de Goliathvogelspin en is om die reden niet de grootste spin ter wereld.

Het dier dat Betty in oktober 2015 aantrof, was geen ongewoon grote jachtkrabspin. De soort kan poten ontwikkelen van circa 15 centimeter. Charlotte is daarom meer een uit te kluiten gewassen spin.