NUcheckt: Zijn twee mannen in Marokko gedood omdat ze seks hadden?

Beoordeling: Niet waar

Een aantal Marokkaanse mannen betrapt twee andere mannen die seks met elkaar hebben. De groep is hier niet van gediend en besluit de homo's te mishandelen. De slachtoffers overlijden aan hun verwondingen.

Waar komt het vandaan?

Clickbaitwebsite viraltube.nl verspreidt het nieuws via Facebook op basis van een schokkende video die op 29 maart 2016 verscheen op de videowebsite liveleak.com. In het filmpje, waaraan een leeftijdswaarschuwing vooraf gaat, zijn twee naakte mannen te zien in een woonkamer die worden belaagd door meerdere personen.

Beide blote mannen worden geschopt en geslagen en één van hen is hevig bebloed. Zij smeken in het filmpje hun belagers vooral niet op het hoofd te mikken. De met bloed besmeurde man probeert zijn broek aan te trekken, terwijl de ander zonder kleren aan naar buiten wordt gesleurd. Daarmee eindigt de video.

Klopt het?

Het bericht van viraltube.nl is gebaseerd op een waargebeurde mishandeling van twee homoseksuele mannen in de Marokkaanse stad Beni Mellal in maart 2016. Twee mannen zouden toen zijn betrapt terwijl zij seks hadden en vervolgens tot bloedens toe zijn geslagen en geschopt. Zij overleefden deze aanval wel.

Op 25 maart verschijnt de vermeende video van de mishandeling op YouTube. De verspreiding van het filmpje (hetzelfde die viraltube.nl nu gebruikt ter ondersteuning van hun artikel) deed vorig jaar in Marokko, maar ook ver daarbuiten, veel stof opwaaien.

Eén man gaf toe dat de twee seks hadden gehad, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op basis van een politierapport. Het nieuws werd opgepikt door internationale media toen bleek dat de slachtoffers werden vervolgd. Ook NU.nl berichtte hierover. De rechter legt de mannen vier maanden celstraf op voor "daden die ingaan tegen de natuur" en "seksuele afwijking".

De Marokkaanse wet verbiedt homoseksuele handelingen. Mannen die zich hier wel schuldig aan maken, kunnen worden veroordeeld tot maximaal drie jaar celstraf.

Vrij

De rechtbank besluit op 11 april van dat jaar vanwege de ontstane commotie de mannen die zijn veroordeeld om hun homoseksualiteit vrij te laten. Persbureau AFP meldt het, maar in de internationale media is de interesse in de zaak dusdanig afgezwakt dat het nieuws nauwelijks wordt opgepakt.

De Marokkaanse rechter legt twee mannen die het koppel aanvielen celstraffen op van zes en vier maanden. Twee anderen die betrokken waren bij de mishandeling werden vrijgesproken en een vijfde verdachte wordt voorgeleid voor een rechtbank voor minderjarigen.

Het was niet de eerste keer dat iemand in Marokko werd mishandeld om zijn geaardheid. Een jaar eerder moesten twee mannen voor vier maanden de gevangenis, omdat ze in het openbaar stonden te zoenen in de hoofdstad Rabat. Vorig jaar riskeerden twee Marokkaanse tienermeisjes eveneens een celstraf omdat zij zoenend samen op foto's stonden. De rechter sprak de twee uiteindelijk vrij, maar liet hun ouders wel opdraaien voor de proceskosten.

Homoseksualiteit is nog steeds strafbaar in Marokko.

Conclusie

Het klopt inderdaad dat in Marokko twee homoseksuele mannen ernstig zijn mishandeld. Dit gebeurde in maart vorig jaar. Het nieuws zorgde voor internationale commotie toen de vermeende beelden opdoken van de mishandeling op YouTube.

Clickbaitwebsite viraltube.nl gebruikt dit filmpje bij het 'nieuwsbericht' dat het sinds kort rond laat gaan op Facebook. Daarin wordt geschetst dat twee homomannen in Marokko ernstig zijn mishandeld en aan hun verwondingen zijn overleden. Dat laatste is verzonnen en bovendien gaat het om een oud bericht.