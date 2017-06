NUcheckt: Kan een speciaal dieet kanker binnen enkele weken genezen?

Beoordeling: Niet waar

Waar komt het vandaan?

Coldwell heeft alternatieve geneesmethoden ontwikkeld voor verschillende ziekten, waarover hij vele boeken cd's en dvd's verkoopt. Op het internet staan diverse video's waarin hij uitleg geeft over zijn methoden. Eén daarvan, waarin hij vertelt dat elke kankersoort binnen enkele weken kan worden genezen, is ruim 4,7 miljoen keer bekeken op YouTube.

De video verscheen in 2011 al op het internet en is sindsdien gedeeld op diverse blogs en websites over hoofdzakelijk alternatieve geneeswijzen. Naturotheek.com is zo'n website die in november 2016 een artikel wijdde aan de video. Het bericht doet ook de ronde op Facebook.

De alternatieve genezer geeft op zijn website uitgebreid uitleg over het kankerdieet. Zo zouden patiënten alleen gebaat zijn bij wat Coldwell kwalificeert als gezonde voeding en doen zij er verstandig aan af te zien van reguliere behandelingen in het ziekenhuis.

Hij raadt patiënten aan rauwe groenten te eten en een alkaline-dieet te volgen. Dit dieet is gebaseerd op het idee dat voedsel de pH-waarde (zuurgraad) van het lichaam kan veranderen.

Volgens Coldwell verdwijnt de kanker door alkalische (zoals: groente, fruit en noten) in plaats van zure (zoals: vlees, zuivel en alcohol) producten te nemen, omdat kankercellen alleen in een zure omgeving zouden kunnen groeien.

Daarnaast beweert Coldwell dat vitamine C-injecties de groei van tumoren kunnen stoppen en dat een hoog cholesterolgehalte de kans op kanker verkleint.

Een ander component uit de zogenaamde Coldwell-methode is dat het krijgen van kanker verband houdt met stress. Coldwell noemt het "de wortel die moet worden uitgeroeid". Daarnaast raadt Coldwell patiënten zeezout te gebruiken. De genezende werking hiervan werd eerder al ontkracht door NUcheckt.

Klopt het?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er geen direct verband is tussen door dieet veroorzaakte verzuring en kanker. Daarnaast hebben wetenschappers in een ander onderzoek aangetoond dat kanker niet alleen in een 'zure omgeving' groeit, door met succes kankercellen te kweken in een 'alkalische omgeving'.

"Ook al neem je heel veel alkalisch voedsel, dit verandert de zuurgraad in het lichaam niet", zegt Jan Schellens, medisch oncoloog en hoogleraar klinische farmacologie in het Antoni van Leeuwenhoek.

"Ons lichaam heeft een geweldige buffercapaciteit om overtollig alkalisch of zuur voedsel te neutraliseren. Dat is maar goed ook anders zouden wij snel doodgaan door voedsel- of andere vergiftiging, omdat lichaamscellen niet tegen een te hoge of te lage zuurgraad kunnen."

Ook veel meer vitamine C innemen of injecteren helpt volgens Schellens niet. "Vitamine C wordt bij een hoeveelheid van meer dan 100 milligram per dag door de nieren snel en efficiënt als overtollige ballast in de urine uitgescheiden."

Voor de stelling dat een hoog cholesterolgehalte de kans van leven vergroot, is geen enkel bewijs, stelt Schellens. "Er is jarenlang serieus onderzoek gedaan of mensen met een laag of juist een hoog cholesterol in het bloed meer of minder kanker krijgen en er blijkt geen bewijs voor. Wat we wel weten is dat langdurig verhoogd cholesterol tot ernstige aderverkalking leidt en slecht is voor hart en bloedvaten."

TNS NIPO deed in 2014 in opdracht van het KWF Kankerfonds onderzoek naar de risicofactoren van kanker. Daaruit blijkt dat de relatie tussen stress en kanker niet is aangetoond.

Veruit de grootste beïnvloedbare risicofactor voor kanker is roken. Andere risicofactoren zijn ongezonde voeding, onvoldoende beweging, overgewicht en alcohol drinken. Een garantie om geen kanker te krijgen, is er niet.

Vaag

Waar Coldwell zijn beweringen en expertises precies vandaan heeft is vaag. Hij blijkt in elk geval geen arts met een diploma. Wel zou hij een PhD in de psychologie hebben behaald aan de Colombia State University. Dit instituut, opgericht door hypnotiseur Ronald Pellar, werd echter in 1998 gesloten omdat het diploma's verkocht.

Coldwell zegt op zijn website uit dat hij zijn 'gave' al op jonge leeftijd ontdekte, nadat hij zijn moeder had genezen van terminale leverkanker. Sindsdien heeft Coldwell volgens eigen zeggen meer dan 35.000 kankerpatiënten succesvol behandeld. Voor beide claims ontbreekt het bewijs.

Conclusie

De Coldwell-methode is niet gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. Er is ook geen reden om aan te nemen dat het zogenaamde 'kankerdieet' dat hij voorschrijft, werkt. Alkalisch voedsel heeft geen invloed op de zuurgraad van het lichaam, dus hebben kankerpatiënten er geen baat bij om hier veel meer van te eten.

Meer vitamine C innemen helpt niet en voor de stelling dat een hoog cholesterolgehalte kanker kan voorkomen is geen enkel bewijs. Daarnaast is de relatie tussen stress en kanker nooit aangetoond en is ook zeezout geen wondermiddel tegen de ziekte.

Ook de titel van dokter die de alternatieve genezer draagt lijkt, gezien zijn expertise, onterecht.