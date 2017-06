NUcheckt: Raadt de Nederlandse regering reizigers af naar Marokko te reizen?

Beoordeling: Gedeeltelijk waar

De Nederlandse website Mocro-Place meldde op donderdag 8 juni dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Marokko heeft aangescherpt, vanwege de aanhoudende protesten in de Rif-regio.

Waar komt het vandaan?

Het artikel is duidelijk gebaseerd op de website van het ministerie en geïnspireerd door de huidige situatie in het noorden van Marokko.

In de Rif-regio (en vooral in en rond de stad Al Hoceima) is het al maanden onrustig. In oktober vorig jaar werd een visverkoper geplet door een vuilniswagen toen hij zijn door de politie in beslag genomen vis probeerde terug te eisen. Hij groeide uit tot het symbool van een protestbeweging van Riffijnen die vinden dat hun regio wordt achtergesteld door de regering in Rabat. In de afgelopen weken vonden er bijna dagelijks grote demonstraties plaats.

Waarom klopt het niet?

Zoals op de website van het ministerie te zien is, geldt voor Marokko geen negatief reisadvies. Reizigers wordt alleen afgeraden naar de grens tussen het door Marokko bezette Westelijke Sahara en Mauritanië en tussen Marokko en Algerije te reizen, omdat daar mijnenvelden liggen.

Wel geldt er voor de meeste steden in Marokko een waarschuwing voor veiligheidsrisico's, zij het sociale en economische onrust, criminaliteit of terrorisme. Dat geldt ook voor de rest van Westelijke Sahara. Die waarschuwing is echter niet zo streng dat het ministerie reizigers raadt alleen noodzakelijke reizen te maken of helemaal weg te blijven.

Het huidige reisadvies werd volgens het ministerie op 4 april 2017 voor het laatst gewijzigd en is op het moment van schrijven nog steeds geldig.

Conclusie

Het grootste deel van de informatie in het artikel op Mocro-Place klopt, maar de kop en de lead (dikgedrukte inleiding) slaan de plank mis. Nederland raadt burgers niet af naar Marokko te reizen, zoals de kop beweert, noch is het advies recentelijk aangescherpt. Omdat de rest van het artikel wel klopt, krijgt dit stuk het stempel gedeeltelijk waar mee.

