NUcheckt: Vladimir Poetin hield geen anti-islamitische toespraak in de Doema

Beoordeling: Niet waar

De Nederlandse samenzweringswebsite World Unity berichtte op 29 september 2014 over een toespraak die op 4 augustus 2013 in de Russische Doema zou zijn gehouden door president Vladimir Poetin. Hij zou zich ongekend hard hebben uitgesproken over islamitische minderheden in Rusland. De toespraak eindigde volgens World Unity als volgt (licht bewerkt voor de leesbaarheid):

"De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van nieuwe wetten, moet het in gedachten de Russische nationale belangen vooropstellen, inachtnemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen."

De speech zou door de Russische parlementariërs zijn beloond met een staande ovatie van vijf minuten.

Waar komt het vandaan?

Dit verhaal circuleert sinds april 2013 en blijft sindsdien de kop opsteken op Facebook, waar het nog steeds veel wordt gelezen. De gebruikte formuleringen doet sterk denken aan een opiniestuk van kort na de 11 september-aanslagen in de VS, dat in 2001 werd geschreven door oud-militair Barry Loudermilk. Dat artikel werd twee jaar later herverpakt en (ten onrechte) toegeschreven aan de achtereenvolgende Australische premiers John Howard, Kevin Rudd en Julia Gillard.

Waarom klopt het niet?

Er is geen bewijs te vinden dat Poetin de toespraak in kwestie ooit heeft gehouden. Op de officiële website van de Russische president staan transcripten van al diens publieke toespraken. Op de in verschillende variaties van het bericht genoemde data, 4 februari/maart/april/augustus 2013, is geen toespraak over islamitische minderheden in de Doema te vinden. Ook in de maanden daarvoor en daarna ontbreekt een dergelijke toespraak.

Een zoektocht op de rest van de presidentiële website en in het online-archief van het Kremlin levert ook geen resultaat op. Er werd bovendien met geen woord over gerept in de internationale media.

Op 26 januari 2012 sprak Poetin overigens wel over immigranten en integratie tijdens een vergadering van de Russische Federale Migratiedienst. Dat deed hij in aanmerkelijk minder harde bewoordingen dan in het circulerende bericht. Ook had hij het niet specifiek over moslims.

"We moeten de omstandigheden scheppen waarin migranten normaal integreren in onze samenleving, Russisch leren spreken en, natuurlijk, onze culturen en tradities respecteren en zich aan de Russische wetten houden. Wat dat betreft, geloof ik dat het besluit om het leren van de Russische taal verplicht te stellen en examens af te nemen op goede gronden is gebaseerd", aldus de president.

Conclusie

Er zijn geen bewijzen dat Vladimir Poetin in 2013 een toespraak hield waarin hij zich op harde wijze uitsprak over de integratie van (islamitische) minderheden. Daarom beoordelen wij de stelling als onwaar.