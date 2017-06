NUcheckt: Chinees had geen lichaam vol wormen door zijn liefde voor sushi

Beoordeling: Niet waar

De website Viraltube schrijft dat een man zich bij het No. 8 People's Hospital in de Chinese stad Guangzhou meldde met maagkramp en een jeukerige huid. Een röntgenscan liet zien dat zijn hele lichaam was vergeven van lintwormen. Volgens de doktoren liep hij die besmetting op door zijn voorliefde voor sashimi (rauwe plakjes vis). Het artikel wordt vergezeld door een van die röntgenfoto's en een video waarop meerdere andere röntgenfoto's te zien zijn.

Waar komt het vandaan?

Dit verhaal circuleerde in september 2014 op verschillende Chinese websites en werd overgenomen door het Central European News Agency, een klein persbureau dat is gevestigd in de Britse stad Canterbury en een zeer dubieuze reputatie heeft.

Desondanks werd het verhaal over de Chinese sushi-liefhebber op 24 september 2014 opgepikt door de Britse tabloid The Daily Mail. Verschillende Nederlandse media namen het sushi-bericht daarna rechtstreeks over van de Britse krant, zoals De Telegraaf, het AD en - we steken de hand in eigen boezem - NU.nl.

Waarom klopt het niet?

De röntgenscans die bij de bovenstaande artikelen werden gebruikt zijn wel echt, maar laten niet het met lintwormen vergeven lichaam van een Chinese sushi-liefhebber zien. Ze komen uit een gevalstudie naar de infectie uitgezaaide cysticerose, die begin 2014 werd gepubliceerd in het medische vaktijdschrift The British Medical Journal.

De patiënt uit de studie was een 74-jarige man, die sinds zijn jeugd regelmatig rauw varkens- en rundvlees at.

Cysticerose is een weefselinfectie, die wordt veroorzaakt door een jonge vorm van de varkenslintworm (Taenia solium). De aandoening kan verschijnselen zoals hoofdpijn, maagpijn en epileptische aanvallen veroorzaken, maar leidt in de meeste gevallen niet tot ernstige complicaties. De uitgezaaide vorm - die op de röntgenfoto's te zien is - is bijzonder zeldzaam.

De 'friemels' op de foto's zijn overigens niet de lintwormen zelf, maar door de parasieten achtergelaten cysten (onnatuurlijke lichaamsholtes, die groeien omdat ze vocht opnemen dat niet kan ontsnappen).

Conclusie

Het verhaal over een spectaculair uitziende lintwormenbesmetting in China, veroorzaakt door de consumptie van rauwe vis, blijkt niet te kloppen. In plaats daarvan gaat om een geval van een zeer zeldzame, uitgezaaide besmetting met lintwormen uit rauw varkensvlees. De bewering is dus niet waar.

Rauwe vis, al dan niet genuttigd als sushi, kan overigens wel degelijk parasieten bevatten. Die beperken zich in de regel echter tot het spijsverteringstraject en zijn alleen levensbedreigend als er een allergische reactie optreedt.