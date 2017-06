NUcheckt: Chinese fabrikanten verwerken geen plastic in rijst

Beoordeling: Niet waar.

Het is een bericht dat zo nu en dan weer opduikt. Onder meer de website gezondheidsfeitjes.nl komt met het verhaal dat Chinese fabrikanten synthetische middelen verwerken in hun rijst. De ladingen neprijst gaan de wereld over en hebben inmiddels ook de Westerse markten bereikt. Er wordt niet vermeld door wie of wanneer de vermeende ontdekking is gedaan. De waarschuwing wordt vergezeld door vier tips, die argwanende rijsteters kunnen gebruiken om te controleren of hun rijst plasticvrij is.

Waar komt het vandaan?

De eerste berichten over plastic verwerkt in rijst uit China verschenen in 2011. Vermoedelijk begon het balletje te rollen na een bericht op de Engelstalige Koreaanse nieuwssite The Korea Times. De site schreef op 20 januari 2011 op basis van onbekende bronnen over de massale productie van neprijst, die wordt verkocht op de Chinese markt. Een niet bij naam genoemde voedselexpert stelt dat de neprijst bestaat uit aardappelen en synthetische stoffen die in een rijstvorm zijn geperst.

Sindsdien duiken de verhalen over neprijst zo nu en dan op. In de meeste gevallen is de passage over de aardappelen geschrapt en wordt alleen gesproken over plastic rijst. Eind 2016 werd er in Nigeria een uit China geïmporteerde lading 'neprijst' in beslag genomen. Na een test in een laboratorium bleek het om door bacteriën vervuilde rijst te gaan. Er was geen enkele aanwijzing om te denken dat het om plastic rijst zou gaan.

Ook in India keren de verhalen geregeld terug. Eerder in juni zagen restauranthouders in de deelstaten Andhra en Telangana hun rijstverkoop teruglopen na een stroom van geruchten over plastic rijst op sociale media. Ook hier konden de overheidsinstanties geen bewijs vinden van de daadwerkelijke aanwezigheid van synthetische stoffen in rijst, zo schrijft The News Minute.

Waarom klopt het niet?

In Nederland kregen bezorgde burgers die aan de bel trokken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een geruststellend bericht. Volgens de overheidsinstantie is er in Europa nog nooit rijst aangetroffen die is verontreinigd met plastic. Ook bij importcontroles is nooit namaakrijst aangetroffen. Volgens de NVWA controleren bedrijven de rijst vóór de verdere verwerking op de aanwezigheid van verontreinigingen. Indien nodig wordt de rijst verschoond. Dit voorkomt de aanwezigheid van ongewenste materialen in de rijstverpakkingen die uiteindelijk in de supermarkt belanden.

Conclusie

De verhalen over plastic rijst doen al langer dan zes jaar de ronde. Sindsdien is er voor zover bekend geen enkele keer daadwerkelijk bewijs gevonden voor het bestaan van plastic rijst, in Azië noch in Europa. We kunnen daarom concluderen dat de bewering ongefundeerd is.