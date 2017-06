NUcheckt: CNN zet moslimprotest niet in scène

Oordeel: Ongefundeerd

Waar komt het vandaan?

Op zaterdagavond 3 juni plegen drie mannen een terroristische aanslag in Londen, waarbij acht dodelijke slachtoffers vallen. Een dag later doet CNN verslag van een protest vlak bij de plek van de aanslag. Op de beelden zijn moslims te zien die posters vasthouden met teksten die de aanslag veroordelen.

Vervolgens verschijnt op Twitter een video van een omstander vergezeld met het bijschrift: "CNN creëert het verhaal", met de hastag #fakenews. Op de beelden is te zien dat demonstranten in beeld verschijnen en dat CNN-verslaggeefster Becky Anderson aanwijzingen geeft hoe de demonstranten moeten staan.

Vervolgens kwam de bal aan het rollen. Verschillende websites beschuldigen de Amerikaanse nieuwszender van het in scène zetten van het protest. Ook in Nederland verschijnen de beschuldigingen. Op onder meer FOK.nl verschijnt er een bericht, dat veel wordt gedeeld op Facebook.

Waarom is het ongefundeerd?

Tegenover Mediate.com weerspreekt CNN de beschuldiging. "De groep demonstranten was al aanwezig bij de politie-afzetting. De agenten lieten hen door zodat ze hun protestborden konden tonen aan de verzamelde internationale media. CNN heeft de groep alleen maar gefilmd toen dat gebeurde."

Ook Matthijs Spits, de pr-manager van CCN in de Benelux doet de beschuldiging op Twitter af als onzin. Hij schrijft dat CNN bij de Londen Bridge was samen met onder meer BBC en AP om live verslag te doen. "De demonstranten kregen kans van politie voor media-aandacht. That's all", aldus Spits.

Inderdaad is CNN niet het enige medium dat verslag doet van het voorval. Ook de BBC besteedt aandacht aan het tafereel. Volgens de Britse zender was het protest georganiseerd door de London Fatwa Council, een islamitische denktank. Voorzitter Mohammad Yazdani Raza was aanwezig bij het protest. The Telegraph toont het protest ook in een video.

Dat de CNN-verslaggever de demonstranten aanwijzingen geeft, helpt de zender niet. Het is echter niet ongebruikelijk dat tijdens televisie-uitzendingen verslaggevers aanwijzingen geven om het shot mooier te maken. Hetzelfde doen fotografen. Dit kun je ensceneren noemen, maar dat is wat anders dan de hele situatie organiseren. Die suggestie wordt wel gedaan door de omstander die het voorval filmt.

Een week later verschijnt een tweede video die het moment van achter de schermen filmt. Op deze beelden is te zien dat de demonstranten van de London Fatwa Council posters krijgen aangereikt van een andere demonstrant. Deze posters zijn later te zien op de uitzending van CNN. Het is echter niet te bewijzen dat de man die de posters uitdeelt, iets met CNN te maken heeft. Hij lijkt getuige zijn t-shirt met de tekst 'Turn to love' op een andere demonstrant.

Conclusie

De demonstratie is georganiseerd door een moslimorganisatie uit Londen. Er is geen bewijs dat de demonstratie door CNN of andere media is opgezet. Op het verzoek van de protestanten filmden de aanwezige internationale media, waaronder CNN, hun borden. Daarnaast is in het verslag van CNN duidelijk te zien dat het om een kleine groep demonstranten gaat. De claim dat CNN een niet-bestaand protest van moslims in scène zet is daarom ongefundeerd.