Noord-Korea waarschuwt VS om nieuwe VN-resolutie

Daarin worden hardere maatregelen voorgesteld tegen Noord-Korea. Over de resolutie wordt maandag in de VN-Veiligheidsraad gestemd, al is het onduidelijk of China en Rusland de nieuwe sancties steunen.

"De Democratische Volksrepubliek Korea zal er absoluut voor zorgen dat de VS een behoorlijke prijs betalen", is de boodschap uit Pyongyang als de resolutie niet van tafel verdwijnt. "We zullen de Amerikanen temmen met maatregelen die zwaarder zijn dan ze ooit hebben voorzien."

Olie

De VS willen met de resolutie onder meer een olie-embargo tegen Noord-Korea instellen. Landen mogen daarnaast geen textiel uit Noord-Korea importeren en ook geen Noord-Koreaanse arbeidskrachten inhuren. Voor leider Kim Jong-un geldt een reisverbod en zijn tegoeden worden bevroren

Omdat zowel China als Rusland vetorecht hebben in de Veiligheidsraad, kunnen zij ervoor zorgen dat de resolutie wordt geblokkeerd. Beide landen lijken niet mee te willen gaan in een olie-embargo.

Sancties

De opgestelde resolutie van de VS is een reactie op de recente kernproef die het Noord-Koreaanse regime op 3 september uitvoerde. Het ging naar eigen zeggen om een succesvolle test van een waterstofbom. Het was de zesde kernproef van Noord-Korea sinds 2006.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) Nikki Haley zei dat meer sancties tegen Noord-Korea het gedrag van het land niet zullen veranderen, maar dat het wel de financiering van zijn ballistische raket- en nucleaire programma bemoeilijkt.

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft laten weten dat "een brede respons" vereist is tegen het roekeloze gedrag van Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha stelde maandag dat het buurland roekeloos bezig is met het voortzetten van het nucleaire programma.

In augustus werden al zwaardere sancties opgelegd aan Noord-Korea door de Verenigde Naties nadat het land enkele rakettests uitgevoerd had. De Noord-Koreaanse uitvoer van steenkool, ijzererts, looderts en zeevruchten werd hiermee onder andere aan banden gelegd.