'EU bereidt strengere sancties Noord-Korea voor'

"We hebben nu te maken met een ander niveau van bedreiging. De vrede en veiligheid in de wereld staan op het spel", aldus Mogherini. Volgens de chef begint de EU donderdag al aan het voorbereiden van de sancties.

Washington heeft woensdagnacht aangekondigd strafmaatregelen tegen handelspartners van Noord-Korea in te voeren als de Verenigde Naties geen extra sancties tegen het bewind in Pyongyang afkondigen.

Minister van Financiën Steve Mnuchin zei woensdag dat daarvoor een presidentieel besluit klaarligt om te worden getekend door president Donald Trump.

De Verenigde Staten willen dat de VN Noord-Korea straffen voor de nucleaire proeven die het land heeft uitgevoerd. De Amerikanen bepleiten onder meer een olieboycot en een verbod op het inhuren van Noord-Koreaans personeel buiten dat land. Verder moeten de financiële belangen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un worden bevroren.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley wil dat de VN-Veiligheidsraad op 11 september stemt over een resolutie die nieuwe sancties tegen Noord-Korea in het leven moet roepen.

Noord-Korea

De Noord-Koreanen hebben een economische top in Rusland aangegrepen om de Verenigde Staten te waarschuwen.

Minister Kim Yong-jae (Externe Economische Betrekkingen) zei in Vladivostok dat de VS en hun "satellietstaten'' een vijandige campagne voeren tegen zijn land. "We zullen met krachtige tegenmaatregelen reageren op barbaarse pogingen van de VS om druk uit te oefenen'', kondigde hij aan.

Pogingen om Noord-Korea met sancties te intimideren, zijn volgens de bewindsman zinloos.

Rusland

Ook Vladimir Poetin heeft zich donderdag uitgesproken over de situatie in Noord-Korea. Volgens de Russische president heeft Trump wel de intentie om de spanningen in het land weg te nemen, maar hij denkt dat de "militaire hysterie" het tegenovergestelde effect teweegbrengt. Volgens Poetin zal Noord-Korea niet stoppen met de nucleaire testen omdat het nu hun enige manier is om zichzelf te beschermen.

Waterstofbom

Noord-Korea testte zondag een waterstofbom die voor een aardbeving met een kracht van 6.3 zorgde. Het Aziatische land noemde het "een groot succes" en zei dat de test een "belangrijke stap" is in de voltooiing van het nucleaire programma.

Noord-Korea stelt dat de waterstofbom die getest is, geladen kan worden op de nieuwe raketten die het land recent ontwikkeld heeft. Met die raketten zouden onder andere doelen in de Verenigde Staten kunnen worden bereikt.

Het was de zesde nucleaire test van Noord-Korea sinds 2006. Gezien de omvang van de aardbeving lijkt het erop dat het gaat om de zwaarste nucleaire test die Noord-Korea ooit uitvoerde.

Raketafweersysteem

Ondertussen is het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea donderdag verder uitgebreid. Ondanks protesten van honderden omwonenden vervoerden de Amerikanen volgens Zuid-Koreaanse media nog eens vier raketwerpers naar een basis in Seongju, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Seoul.

THAAD gebruikt projectielen om raketten te onderscheppen. In Seongju bevonden zich al twee raketwerpers; daar zijn er nu nog eens vier bijgekomen. Een THAAD-batterij zou minstens zes van dergelijke raketwerpers vereisen om goed te kunnen functioneren.