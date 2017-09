VS stelt dat Noord-Korea smeekt om oorlog

​Want "genoeg is genoeg", zei ze aan het begin van een zitting van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea. Ze noemde de laatste nucleaire test van Noord-Korea een "klap in ieders gezicht".

De VS wil komende week een VN-resolutie indienen over Noord-Korea en wil dat de Veiligheidsraad daar volgende week over stemt.

Haley zei dat de benadering van meer sancties tegen Noord-Korea sinds 2006 door de vijftien leden tellende raad niet heeft gewerkt. Ze beschreef de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als iemand die "bedelt om oorlog".

"Ondanks onze inspanningen is het nucleaire programma van Noord-Korea meer geavanceerd en gevaarlijker dan ooit", aldus Haley. "Oorlog is nooit iets wat de Verenigde Staten willen. We willen het niet nu. Maar het geduld van ons land is niet onbeperkt."

Dialoog

China benadrukte tijdens de vergadering dat Noord-Korea moet stoppen met "acties die fout zijn". Dat zei de Chinese ambassadeur bij de VN Liu Jieyi. "De situatie loopt uit de hand. We moeten terug naar het dialoog", aldus Liu Jieyi. Peking opperde nogmaals voor het maken van een collectieve afspraak dat Pyongyang stopt met de rakettesten en het kernprogramma en dat de VS en Zuid-Korea stoppen met hun militaire programma.

Ook Rusland wil dat iedereen "zijn hoofd koel houdt". VN-ambassadeur Vassily Nebenzia stelt dat dat nodig is om "verdere escalatie te voorkomen". Moskou is ook van mening dat een akkoord nodig is om de nucleaire dreiging op het Koreaans Schiereiland te laten afnemen. "Dat kunnen we alleen bereiken op een politieke diplomatieke manier."

Waterstofbom

Noord-Korea testte zondag een waterstofbom die voor een aardbeving met een kracht van 6.3 zorgde. Het Aziatische land noemde het "een groot succes" en zei dat de test een "belangrijke stap" is in de voltooiing van het nucleaire programma.

Noord-Korea stelt dat de waterstofbom die getest is, geladen kan worden op de nieuwe raketten die het land recent ontwikkeld heeft. Met die raketten zouden onder andere doelen in de Verenigde Staten kunnen worden bereikt.

Het was de zesde nucleaire test van Noord-Korea sinds 2006. Gezien de omvang van de aardbeving lijkt het erop dat het gaat om de zwaarste nucleaire test die Noord-Korea ooit uitvoerde.

Reacties

De zesde oefening zorgde wederom voor veel ophef. Verschillende landen hebben hun onvrede geuit over de zoveelste test van Kim Jong-un en pleiten voor zwaardere VN-sancties tegen Noord-Korea.

Maandag reageerde het Zuid-Koreaanse leger op de nucleaire test van Noord-Korea met een militaire oefening in de Japanse Zee. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap werd op zee een aanval op het kernwapentestgebied van Noord-Korea gesimuleerd. Bij de oefening werden raketlanceringen uitgevoerd en straaljagers ingezet.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn overeen gekomen om de gestelde limiet op het gewicht van de wapenlading van raketten te schrappen. Voorheen mochten ladingen van Seoul maximaal 500 kilogram wegen. Of de gestelde 'cap' op de afstand van de raketten, die nu op 800 kilometer is gesteld, ook wordt opgeheven is niet duidelijk.

Een ongelimiteerd gewicht van de wapens zorgt ervoor dat Zuid-Korea met groter geschut kan reageren in het geval van een militair conflict.