Landen veroordelen nieuwe kernproef Noord-Korea

Noord-Korea bevestigde de test kort na de eerste berichten van Chinese en Japanse geologische diensten die de aardbeving in de regio hadden waargenomen.

Noord-Korea stelt dat de waterstofbom die getest is, geladen kan worden op de nieuwe raketten die het land recent ontwikkeld heeft. Met die raketten zouden onder andere doelen in de Verenigde Staten kunnen worden bereikt.

Het Aziatische land noemt de zondag uitgevoerde test "een groot succes" en zegt dat de test een "belangrijke stap" is in de voltooiing van het nucleaire programma.

Het was de zesde nucleaire test van Noord-Korea sinds 2006. Gezien de omvang van de aardbeving denkt onder andere Japan dat het om de zwaarste nucleaire test gaat die Noord-Korea ooit uitvoerde. Het land bevestigt bovendien dat de test uitgevoerd is met een waterstofbom.

Reacties

Verschillende landen hebben inmiddels hun onvrede geuit over de test van Noord-Korea. Zo betitelde de nucleaire toezichthouder van de VN de actie van Noord-Korea als "betreurenswaardig".

Ook buurlanden van Noord-Korea hebben zich in stevige bewoordingen uitgesproken tegen Noord-Korea. Zo zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov dat Noord-Korea "een serieuze bedreiging vormt voor vrede en veiligheid in de regio". Het land stelde bovendien dat de test in inbreuk vormt op het internationale recht en dat de acties vragen om een veroordeling.

De Zuid-Koreaanse president Moon zei in een reactie dat de "sterkst mogelijke" acties tegen Noord-Korea moeten worden ondernomen. Het land zegt te onderzoeken hoe het Noord-Korea via diplomatieke wegen "volledig kan isoleren". Zo vindt Zuid-Korea dat de sancties die aan Noord-Korea opgelegd zijn, moeten worden uitgebreid.

Zwaardere sancties

In augustus werden al zwaardere sancties opgelegd aan Noord-Korea nadat het land enkele rakettests uitgevoerd had. De Noord-Koreaanse uitvoer van steenkool, ijzererts, looderts en zeevruchten werd hiermee onder andere aan banden gelegd. Japan wil nu ook dat er zwaardere sancties komen te staan op olieproducten.

Volgens de Franse president Macron is het van belang dat de internationale gemeenschap, inclusief de VN Veiligheidsraad snel reageert op de acties van Noord-Korea. "De internationale gemeenschap moet krachtig omgaan met deze nieuwe provocatie, om Noord-Korea weer te bewegen tot gesprekken over de ontmanteling van het nucleaire programma", zo zei Macron in een reactie.

De Duitse bondskanselier Merkel heeft zich aangesloten bij de woorden van Macron en heeft de EU in een nieuwe gezamenlijke verklaring met de Franse president, opgeroepen om nieuwe sancties tegen Noord-Korea in te stellen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson stelt dat de test een "nieuwe orde van bedreiging" markeert. Hij hoopt nog steeds op een diplomatieke oplossing.

Verenigde Staten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter ook gereageerd. Hij zei dat Noord-Korea in "woorden en daden zeer vijandig en gevaarlijk'' blijft tegenover de Verenigde Staten. Later sloot hij een aanval op Noord-Korea niet uit. "We zien wel", zei Trump toen hem gevraagd werd naar een eventuele aanval.

"Noord-Korea vormt een grote bedreiging", zo concludeerde Trump eerder, waarbij hij ook het bondgenootschap tussen China en het land memoreerde. Trump noemde de actie van Noord-Korea "een beschamende vertoning" richting China, dat volgens hem wel van alles doet om de problemen in de regio op te lossen.

Steun

De Verenigde Staten hebben ondertussen hun steun toegezegd aan buurlanden als Japan en Zuid-Korea. Zij zullen geholpen worden door de VS om zich te kunnen wapenen tegen de acties van Noord-Korea. De veiligheidsraden van Japan en Zuid-Korea waren zondag in spoedzittingen bijeen gekomen om te spreken over de nieuwste nucleaire test.

Volgens de Verenigde Staten staat het land bovendien klaar om Japan te verdedigen met nucleaire wapens, indien dat noodzakelijk wordt geacht.

China

Ook buurland China heeft de acties van Noord-Korea zondag sterk veroordeeld. Het land heeft er bij Noord-Korea op aangedrongen om VN-resoluties te respecteren en de "foute acties" te stoppen.

Naar aanleiding van de nieuwe kernproef is China tevens begonnen met het meten van straling in de buurt van het gebied waar de test uitgevoerd werd. Dit gebied is namelijk niet ver verwijderd van de grens met China.