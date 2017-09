Noord-Korea voert nieuwe kernproef uit met zware aardbeving tot gevolg

De beving had plaats in de buurt van een nucleair centrum van het land. Het is de zesde kernproef die Noord-Korea heeft uitgevoerd sinds 2006.

Noord-Korea stelt dat de waterstofbom die getest is, op de nieuwe raketten geladen kunnen worden die het land recent ontwikkeld heeft. Het land noemt de uitgevoerde test "een groot succes" en zegt dat de test een "belangrijke stap" is in de voltooiing van het nucleaire programma.

Eerdere bevingen die in het communistische land zijn geconstateerd, waren ook het gevolg van kernproeven. Zuid-Korea en Japan zeiden daarom eerder op zondag al dat ze er van uitgingen dat de zware aardbeving in het gebied het gevolg was van een nieuwe kernproef van Noord-Korea. Beide landen stellen in reacties dat de gebruikte bom een van de zwaarste tot nu toe was.

Zowel de Japanse regering als de Zuid-Koreaanse regering hebben spoedzittingen belegd van hun veiligheidsraden.

De Zuid-Koreaanse president Moon heeft al opgeroepen Noord-Korea zwaar te straffen voor de recente test. China, Rusland en Frankrijk hebben de nieuwe test van Noord-Korea sterk veroordeeld. De Franse president Macron heeft daarnaast gezegd dat de VN Veiligheidsraad zich snel uit moet spreken over de acties van Noord-Korea en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft gezegd dat Noord-Korea "een serieuze bedreiging vormt voor vrede en veiligheid in de regio".

De nucleaire toezichthouder van de VN betitelde de acties van Noord-Korea als "betreurenswaardig".

Waterstofbom

​Noord-Korea liet zaterdag weten een waterstofbom te hebben ontwikkeld die door een intercontinentale ballistische raket gedragen kan worden. Volgens het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA was leider Kim Jong-un zondag aanwezig bij het inladen van de bom in een langeafstandsraket.

"Het Instituut voor Nucleiare Wapens slaagde er onlangs in om een geavanceerder kernwapen te ontwikkelen", aldus KCNA. Volgens het orgaan heeft het wapen een grote vernietigende kracht.

Ballistische raket

De bekendmaking volgt op een reeks incidenten die de spanning op het Koreaanse schiereiland hoog hebben doen oplopen in de afgelopen weken. Noord-Korea heeft meerdere rakettests uitgevoerd en zich daarmee de woede van onder meer de Amerikaanse president Donald Trump en de VN-Veiligheidsraad op de hals gehaald.

In juli testte Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket, die volgens deskundigen mogelijk een afstand van tienduizend kilometer kan afleggen.

Provocaties

Pyongyang vuurde dinsdag een raket af die over Japan heen vloog. De Japanse premier Shinzo Abe riep de VN op de druk op het Noord-Korea verder op te voeren.

Zuid-Korea dreigde dat ze zal reageren als het buurland blijft provoceren met rakettesten. Trump liet via Twitter weten dat "praten niets oplost".

Averechts

De Russische president Vladimir Poetin stelde in een reactie dat het opvoeren van de druk op Noord-Korea alleen maar averechts werkt. Poetin pleit voor onderhandelingen met Pyongyang. "Provocaties en oorlogsretoriek leiden tot niets", stelde de Russische leider.

China, de enige bondgenoot van Noord-Korea, riep alle partijen op om zich terughoudend op te stellen.