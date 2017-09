Poetin waarschuwt voor 'groot conflict' vanwege situatie Noord-Korea

De druk verder opvoeren op Noord-Korea in een poging om de nucleaire activiteiten van het stalinistische land te stoppen, is volgens Poetin verkeerd. In plaats daarvan pleit de Russische leider voor onderhandelingen met Noord-Korea.

"Het is van essentieel belang om de problemen in de regio op te lossen door middel van een rechtstreekse dialoog, waarbij alle partijen betrokken zijn, zonder dat er vooraf voorwaarden zijn gesteld", schrijft Poetin in een artikel dat vrijdag is gepubliceerd op de website van het Kremlin.

"Provocaties, druk en oorlogsretoriek leiden tot niets", beweert hij.

Japan

Afgelopen dinsdag riep de Japanse premier Shinzo Abe de Verenigde Naties op om de druk op Noord-Korea verder op te voeren, nadat Noord-Korea een raket had gelanceerd die over Japan vloog.

Zuid-Korea dreigde dat ze zal reageren als het buurland blijft provoceren met rakettesten. China, de enige bondgenoot van Noord-Korea, riep alle partijen op om zich terughoudend op te stellen.

De Japanse premier kwam na de lancering met de Amerikaanse president Donald Trump overeen dat de twee de druk op Noord-Korea verder zullen opvoeren. Toch drong de VS in de VN-Veiligheidsraad niet aan op nieuwe sancties tegen het land. Wel riep het alle landen op bestaande strafmaatregelen "strikt, volledig en met spoed" toe te passen.

Intercontinentale raket

De spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn vanwege de recente rakettests van Noord-Korea sinds jaren niet zo hoog geweest. De lancering van dinsdag kwam een paar dagen nadat Noord-Korea drie korteafstandsraketten aan de oostkust van het land lanceerde. Volgens het Amerikaanse leger zijn die tests mislukt en explodeerde een ballistische raket in de lucht en de ander vrijwel direct bij de lancering.

In juli testte Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket, die volgens deskundigen mogelijk een afstand van tienduizend kilometer kan afleggen.