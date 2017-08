Raket Noord-Korea vliegt over Japan en landt in zee

Japan heeft niet geprobeerd de raket neer te halen. De Japanse premier Shinzo Abe heeft in een eerste reactie gesteld dat zijn regering er alles aan doet om de bevolking te beschermen. Hij is met de rest van zijn regering bij elkaar voor spoedoverleg.

Volgens de Japanse zender NHK is de raket in drie stukken gebroken. De projectielen zouden uiteindelijk 1.180 kilometer vanaf het noordelijke eiland Hokkaido in zee zijn gestort. Via het waarschuwingssysteem zijn Japanse burgers in de regio gewaarschuwd om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang werd gelanceerd.

Zaterdag lanceerde Noord-Korea drie korteafstandsraketten aan de oostkust van het land. Volgens het Amerikaanse leger zijn die tests mislukt en explodeerden de ballistische raketten in de lucht en eentje vrijwel direct bij de lancering.