Raket Noord-Korea vliegt over Japan en landt in zee

Japan heeft niet geprobeerd de raket neer te halen. De regering gaf een waarschuwing (J-Alert) af omdat het projectiel in de richting ging van het noorden van Japan. Het is de eerste keer dat een dergelijke projectiel over Japan vliegt.

Volgens de Japanse zender NHK is de raket in drie stukken gebroken. De projectielen zouden uiteindelijk 1.180 kilometer vanaf het noordelijke eiland Hokkaido in zee zijn gestort. Via het waarschuwingssysteem werden Japanse burgers in de regio gewaarschuwd om voorzorgsmaatregelen te treffen.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft in een eerste reactie gesteld dat zijn regering er alles aan doet om de bevolking te beschermen. Hij kwam direct na de rakettest met de rest van zijn regering bij elkaar voor spoedoverleg, en riep de Verenigde Naties op de druk op Noord-Korea verder op te voeren.

China, de enige bondgenoot van het communistische land, riep alle partijen op om zich "terughoudend" op te stellen na de nieuwe rakerlancering.

Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket een afstand van 2.700 kilometer aflegde en een hoogte van ongeveer 550 kilometer bereikte. Experts vermoeden dat het gaat om de middellangeafstandsraket Hwasong-12. Die zou zijn gelanceerd in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Zuid-Korea stelt de aanval sterk te veroordelen en zegt dat ze zal reageren als Noord-Korea blijft provoceren met rakettesten.

Trump

De Japanse premier Abe heeft kort na de raketlancering telefonisch contact gehad met de Amerikaanse president Trump. De twee kwamen overeen dat ze de druk op de Noord-Korea verder op zullen voeren. Trump benadrukte daarnaast dat hij Japan zal blijven steunen.

VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad komt, op aandringen van Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, dinsdag bijeen om zich te buigen over de raket die over Japan vloog. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters.

De lancering komt een paar dagen nadat Noord-Korea drie korteafstandsraketten aan de oostkust van het land lanceerde. Volgens het Amerikaanse leger zijn die tests mislukt en explodeerden de ballistische raketten in de lucht en eentje vrijwel direct bij de lancering. In juli testte Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket, die volgens deskundigen mogelijk een afstand van tienduizend kilometer kan afleggen.