VN-organisaties waarschuwen voor voedseltekort Noord-Korea

Intussen stopt Pyongyang vooral geld in de ontwikkeling van kernwapens, waarschuwen VN-organisaties en mensen die contacten hebben in het geïsoleerde land. Door de droogte is een belangrijk deel van de oogst aan het begin van de zomer verloren gegaan.

De levensstandaard is onder het bewind van Kim Jong-un wel iets verbeterd, maar veel van de 25 miljoen inwoners van het land hebben toch nog moeite om eten bij elkaar te scharrelen.

Door de sancties gaan ook banen verloren, stelt een Japanse documentairemaker woensdag in The Guardian. ''Er zijn alleen al te veel militairen om te voeden'', zegt Jiro Ishimaru, die vanuit Japan een netwerk van burgerjournalisten leidt in Noord-Korea.

Corruptie

Door corruptie zouden hogere officieren zichzelf bovendien te veel toebedelen, waardoor er nog minder over is voor het voetvolk. ''Een van mijn contacten zei dat er wel wordt gesproken over een mogelijke oorlog met de Verenigde Staten, maar dat veel Noord-Koreaanse soldaten in slechte conditie zijn en niet in staat om te vechten.''

De Verenigde Naties hebben 6,3 miljoen dollar (5,3 miljoen euro) toegezegd om het tekort aan graan, rijst, mais, aardappels en ander voedsel op te vangen. Volgens de VN-organisatie voor voedsel en landbouw is de oogst dit jaar met een derde afgenomen in vergelijking met vorig jaar.