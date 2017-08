VS en China ruziën om sancties Noord-Korea

In totaal gaat het om circa 10 miljoen dollar.

De Singaporese bedrijven Velmur Management en Transatlantic Partners zouden geld hebben witgewassen voor firma's in Noord-Korea.

Daarbij maakten ze ook gebruik van Amerikaanse bankrekeningen, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de rechtbank in Washington. Het Chinese Dandong Chengtai Trading wordt om soortgelijke redenen aangepakt.

China heeft boos gereageerd op de geldeis. Volgens het land moet deze fout "onmiddellijk worden hersteld", aldus een woordvoerder van de Chinese ambassade in de VS tegen Reuters.

Als de VS niet inbindt zou dat volgens de woordvoerder de samenwerking tussen de landen kunnen schaden.

Zwarte lijst

Het is niet voor het eerst dat de VS fel van leer trekt tegen bedrijven die mogelijk banden onderhouden met Noord-Korea. Nadat recent de sancties tegen het land zijn aangescherpt, is ook de zwarte lijst, waarop bedrijven en personen staan die zijn gelieerd aan Noord-Korea, flink uitgebreid.

De VN heeft begin deze maand nieuwe economische sancties opgelegd aan Noord-Korea, wegens de twee rakettests die het in juli uitvoerde. Ook China, dat Noord-Korea lang heeft gesteund, stemde in met de zwaardere sancties.

Dialoog

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zegt dinsdag "tevreden" te zijn met het feit dat Noord-Korea geen testen heeft uitgevoerd sinds de sancties.

''We hebben geen raketlanceringen of andere provocaties gezien van Noord-Kore sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over nieuwe sancties unaniem werd aangenomen."

Tillerson hoopt dat het begin is van een signaal waarop de VS hebben gewacht. ''We moeten nog meer zien van hen, maar ik wil benadrukken dat we dit zien."

Volgens de Amerikaanse minister zou dat de weg kunnen effenen voor ''een soort van dialoog."