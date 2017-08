Trump prijst Noord-Koreaanse leider na uitstel besluit raketaanval Guam

De Amerikaanse president liet weten dat als Kim een ander besluit had genomen "dit rampzalig en onacceptabel" zou zijn geweest.

Vorige week liet Noord-Korea weten dat het een aanval op het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan overwoog. Kim meldde dinsdag dat hij de beslissing over de aanval uitstelt. Hij wil de acties van de Verenigde Staten afwachten alvorens een besluit te nemen over Guam.

"De VS, die als eerste veel strategisch nucleair apparatuur in ons gebied bracht, moet de eerste zijn die de juiste beslissing neemt. Uit de acties van de VS moet blijken of zij de spanningen in Korea willen wegnemen en een gevaarlijke militaire clash willen voorkomen", citeerde KCNA de Noord-Koreaanse leider.

Militaire actie

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei in een reactie dat er geen militaire actie richting Noord-Korea volgt zonder medeweten en toestemming van Seoul. Moons regering wil oorlog in alle gevallen proberen te voorkomen.

"Militaire actie op het Koreaans Schiereiland kan alleen worden besloten door Zuid-Korea en niemand anders kan zomaar besluiten tot ingrijpen zonder medeweten van Zuid-Korea", aldus Moon in een toespraak dinsdag. "De regering zal alles op het spel zetten om oorlog te voorkomen."