Noord-Korea heeft plan gereed voor aanval op Amerikaans eiland Guam

Dat bericht het staatspersbureau KCNA dinsdag.

"De VS, die als eerste veel strategisch nucleair apparatuur in ons gebied bracht, moet de eerste zijn die de juiste beslissing neemt. Uit de acties van de VS moet blijken of zij de spanningen in Korea willen wegnemen en een gevaarlijke militaire clash willen voorkomen", citeerde KCNA de Noord-Koreaanse leider.

Kim Jong-un gaf opdracht aan zijn leger om te allen tijde klaar te zijn voor een tegenaanval. De troepen zijn klaar om te vuren mocht Kim daartoe besluiten.

Militaire actie

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei in een reactie dat er geen militaire actie richting Noord-Korea volgt zonder medeweten en toestemming van Seoul. Moons regering wil oorlog in alle gevallen proberen te voorkomen.

"Militaire actie op het Koreaans Schiereiland kan alleen worden besloten door Zuid-Korea en niemand anders kan zomaar besluiten tot ingrijpen zonder medeweten van Zuid-Korea", aldus Moon in een toespraak dinsdag. "De regering zal alles op het spel zetten om oorlog te voorkomen."

Gevangenen

Noord-Korea zegt dat het nu niet de juiste tijd is om te praten over in het land gedetineerde Amerikanen. Het noemt de staat van betrekkingen tussen de VS en Noord-Korea als reden, meldde KCNA.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daarmee op mediaberichten van afgelopen weekend, waarin werd gezegd dat de landen al maandenlang achter de schermen diplomatieke contacten onderhouden over de drie Amerikanen die in het geïsoleerde land worden vastgehouden.

Vorige week heeft Noord-Korea een Canadese pastoor, die twee jaar terug veroordeeld is tot levenslange dwangarbeid, vanwege gezondheidsredenen vrijgelaten. Eerder dit jaar liet Noord-Korea ook al een zieke gevangene uit de VS gaan. De laatstgenoemde overleed kort nadat hij terug was in zijn thuisland.