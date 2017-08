Waarschuwing Trump naar Noord-Korea 'misschien niet zwaar genoeg'

Hij voegde eraan toe dat zijn harde taal richting Noord-Korea misschien nog ''niet zwaar genoeg was''.

Eerder deze week escaleerde de retoriek tussen beide landen toen Trump Noord-Korea dreigde met ''vuur en woede''.

Misschien was ''die opmerking nog niet sterk genoeg'', vertelde Trump aan verslaggevers voorafgaand aan een ontmoeting met nationale veiligheidsadviseurs.

De spanningen tussen het Stalinistische land en de Verenigde Staten zijn hoog opgelopen na rakettesten en de ontwikkeling van kernkoppen door de Noord-Koreanen.

Noord-Korea gaf eerder op donderdag plannen vrij voor een eventuele aanval op het eiland Guam in de Grote Oceaan, waar Amerika een grote marine- en luchtmachtbasis heeft. Zuid-Korea riep woensdag het noordelijke land op om te stoppen met de provocatie om zo de spanningen om het Koreaanse schiereiland niet nog verder op te laten lopen.

Problemen

Trump stelde dat Noord-Korea op zijn tellen moet passen, "anders krijgt het problemen zoals maar weinig landen hebben meegemaakt". Volgens hem staat het Amerikaanse militaire apparaat in deze kwestie 100 procent achter hem. Hij voegde er wel aan toe dat de Verenigde Staten onderhandelingen met Noord-Korea op ieder moment zullen overwegen.

Trump betwijfelt of de onlangs afgesproken VN-sancties tegen Noord-Korea het gewenste effect hebben. Hij zei te geloven dat China in het conflict meer kan doen en ook meer zal doen.

Programma

Het is voor analisten buiten Noord-Korea lastig om in te schatten hoe ver het nucleaire programma van het dictatoriale land gevorderd is. Het regime houdt de deuren naar de buitenwereld en internationale politieke gemeenschap gesloten. Bovendien worden veel atoomproeven ondergronds uitgevoerd.

Door een aantal grote tests die wel bovengronds plaatsvonden, konden waarnemers wel 'bijhouden' welke technieken de Noord-Koreanen ontwikkelden. Sinds 2006 werden vijf nucleaire testen uitgevoerd in Noord-Korea; de laatste was in september 2016.