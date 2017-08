Noord-Korea geeft details over aanvalsplan Amerikaanse eiland Guam

Volgens het draaiboek zullen de raketten dertig tot veertig kilometer buiten het eiland in het water belanden. Het aanvalsplan is nog in ontwikkeling en zal spoedig worden afgerond en gepresenteerd aan Kim Jong-un.

Zuid-Korea riep woensdag het noordelijke land op om te stoppen met de provocatie om zo de spanningen om het Koreaanse schiereiland niet nog verder op te laten lopen. Zuid-Korea wil er alles aan doen om tot een oplossing te komen in samenwerking met andere landen, aldus de overheid.

Het land liet eerder weten direct te zullen reageren op elke militaire provocatie van Noord-Korea. Volgens Seoul stelt Noord-Korea, met de recente uitspraken over een aanval op het Amerikaanse eiland Guam, Zuid-Korea en het bondgenootschap van de Verenigde Staten op de proef.

Legervoorman Roh Jae-cheon stelde dat Zuid-Korea direct in actie zal komen mocht Noord-Korea daadwerkelijk tot militaire acties overgaan. Toch heeft Seoul nog geen indicaties dat er een directe aanval op handen is vanuit het Noorden.

Trump

Het dreigement van Noord-Korea volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op "vuur en furie zoals de wereld nog nooit gezien heeft" als het niet inbindt.

Het is voor analisten buiten Noord-Korea lastig om in te schatten hoe ver het nucleaire programma van het dictatoriale land gevorderd is. Het regime houdt de deuren naar de buitenwereld en internationale politieke gemeenschap gesloten. Bovendien worden veel atoomproeven ondergronds uitgevoerd.

Door een aantal grote tests die wel bovengronds plaatsvonden, konden waarnemers wel 'bijhouden' welke technieken de Noord-Koreanen ontwikkelden. Sinds 2006 werden vijf nucleaire testen uitgevoerd in Noord-Korea; de laatste was in september 2016.