Noord-Korea laat Canadese pastoor met levenslange straf vrij

Dit heeft staatspersbureau KCNA naar buiten gebracht. De man is om humanitair redenen vrijgelaten, na goedkeuring van de rechtbank.​ Hij kwam vanwege ziekte op borgtocht vrij.

Het gaat om Hyeon Soo Lim. Hij was als hoofdpastoor werkzaam voor een van de grootste kerken in Canada. Hij werd in 2015 in Noord-Korea veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Volgens de hoogste rechtbank van het land probeerde de man het bewind in Pyongyang omver te werpen.

De man zou achttien jaar bezig zijn geweest met staatsondermijnende activiteiten. Zo zou hij hebben toegegeven dat hij mensen hielp om Noord-Korea uit te vluchten. Mogelijk heeft hij de bekentenissen onder dwang afgelegd, wat vaker voorkomt in het Aziatische land.

Warmbier

Eerder dit jaar liet Noord-Korea ook al een zieke gevangene uit de Verenigde Staten gaan. De student Otto Warmbier (22) stierf kort nadat hij terug was in zijn thuisland. Volgens zijn familie bezweek hij aan hersenletsel opgelopen tijdens zijn gevangenschap.

Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme leed en dat het de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.

De student uit Virginia was in het Aziatische land tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor poging tot diefstal van een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il. Ook hij bekende in de rechtbank.