Noord-Korea overweegt aanval op legerbasis VS in Guam

Een legerwoordvoerder meldt via het staatspersbureau KCNA dat het aanvalsplan klaar ligt en dat dit direct kan worden uitgevoerd zodra de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daartoe besluit.

"Het plan bevat aanvallen op het gebied rondom Guam met gebruik van de middellangeafstandsraket Hwasong-12", stelt de woordvoerder. De Verenigde Staten hebben op Guam een belangrijke marine- en luchtmachtbasis.

Het dreigement van Noord-Korea volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op "vuur en furie zoals de wereld nog nooit gezien heeft" als het niet inbindt.

Trump deed die uitspraak bij de Trump National Golf Club in Bedminster. "Noord-Korea kan maar beter afzien van verdere dreigementen aan het adres van de Verenigde Staten", zei hij tegen verslaggevers, waarna hij waarschuwde voor een zware Amerikaanse tegenreactie.

'Krachtig leiderschap'

De afgevaardigde van Guam voor het Amerikaanse Congres, Madeleine Bordallo, riep president Donald Trump op om "krachtig leiderschap" te tonen.

Bordallo is ervan overtuigd dat Amerikaanse troepen Guam zullen beschermen tegen de "zorgwekkende" nucleaire dreiging van Noord-Korea. "Guam blijft veilig en ik heb vertrouwen in het Amerikaanse leger om ons eiland en onze bondgenoten in de regio te beschermen", aldus Bordallo in een verklaring.

Bommenwerpers

Japan laat woensdagnacht weten dat het dinsdag oefeningen heeft uitgevoerd met Amerikaanse supersonische bommenwerpers in het Japanse luchtruim in de buurt van Noord-Korea.

In een verklaring meldt de Japanse defensie dat de oefeningen plaatsvonden in de omgeving van het eiland Kyushu. Er werd geoefend met twee bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht en twee Japanse F-2 gevechtsvliegtuigen.

Ondergronds

Het is voor analisten buiten Noord-Korea lastig om in te schatten hoe ver het nucleaire programma van Noord-Korea gevorderd is. Het regime houdt de deuren naar de buitenwereld en internationale politieke gemeenschap gesloten. Bovendien worden veel atoomproeven ondergronds uitgevoerd.

Door een aantal grote tests die wel bovengronds plaatsvonden, konden waarnemers wel 'bijhouden' welke technieken de Noord-Koreanen ontwikkelden. Sinds 2006 werden vijf nucleaire testen uitgevoerd in Noord-Korea; de laatste was in september 2016.

Snelle ontwikkeling

Bovendien testten de Noord-Koreaanse geleerden ook langeafstandsraketten. In juli werd duidelijk dat het leger inmiddels beschikt over de techniek voor een intercontinentale ballistische raket (ICBM), waarmee ook de Verenigde Staten bereikt kan worden. Niet iedereen is overtuigd dat de Noord-Koreanen al volledig betrouwbare raketten kunnen bouwen.

Toch stijgt de spanning tussen Noord-Korea en andere landen, zoals Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, met iedere proef die wordt uitgevoerd.

Reacties

China, Frankrijk en Duitsland hebben woensdag verontrust gereageerd op de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Berlijn roept Rusland en China op om Noord-Korea onder druk te zetten. Die landen hebben volgens een regeringswoordvoerster "een speciale verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om Noord-Korea af te houden van een pad van escalatie." Duitsland hoopt volgens de woordvoerster dat verdere escalatie kan worden vermeden.

China riep de betrokken partijen in een verklaring op af te zien van uitspraken en handelingen die tot verdere escalatie kunnen leiden. Ook een woordvoerder van de Franse regering sprak zijn bezorgdheid uit over de situatie. Hij riep alle partijen op zich verantwoordelijk te gedragen en de situatie niet te laten escaleren.